В Твери при отражении атаки БПЛА загорелся резервуар нефтебазы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Твери при отражении атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза».
- Возгорание локализовано, пострадавших, предварительно, нет.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. При отражении атаки БПЛА в Твери произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза", возгорание локализовано, пострадавших, предварительно, нет, сообщил врио губернатора Виталий Королев.
Он уточнил, что возгорание локализовано, по предварительной информации, пострадавших нет.
"Работаю на месте. Штаб развернут. Координируем мероприятия по ликвидаций последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта", - добавил Королев.
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