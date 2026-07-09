В Твери при отражении атаки БПЛА загорелся резервуар нефтебазы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Твери при отражении атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза».

Возгорание локализовано, пострадавших, предварительно, нет.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. При отражении атаки БПЛА в Твери произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза", возгорание локализовано, пострадавших, предварительно, нет, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

"Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза", - написал Королев в канале на платформе "Макс"

Он уточнил, что возгорание локализовано, по предварительной информации, пострадавших нет.