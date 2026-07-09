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В Твери при отражении атаки БПЛА загорелся резервуар нефтебазы - РИА Новости, 09.07.2026
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07:09 09.07.2026 (обновлено: 07:49 09.07.2026)
В Твери при отражении атаки БПЛА загорелся резервуар нефтебазы

В Тверской области загорелся резервуар нефтебазы после атаки БПЛА

© АГН "Москва" / Денис ВоронинТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Тушение пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Твери при отражении атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза».
  • Возгорание локализовано, пострадавших, предварительно, нет.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. При отражении атаки БПЛА в Твери произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза", возгорание локализовано, пострадавших, предварительно, нет, сообщил врио губернатора Виталий Королев.
"Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза", - написал Королев в канале на платформе "Макс".
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Он уточнил, что возгорание локализовано, по предварительной информации, пострадавших нет.
"Работаю на месте. Штаб развернут. Координируем мероприятия по ликвидаций последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта", - добавил Королев.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТверьВиталий Королев
 
 
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