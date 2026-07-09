Краткий пересказ от РИА ИИ
- На предприятии в хуторе Вязники Шпаковского округа из-за атаки БПЛА произошло возгорание, которое усилилось и дошло до резервуаров с горючими материалами.
- В связи с пожаром на место направлены дополнительные расчеты пожарных, а жители близлежащей улицы эвакуированы в пункты временного размещения.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Возникший из-за атаки БПЛА пожар на предприятии под Ставрополем усилился, на место ЧП направлены дополнительные расчеты пожарных, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Ранее в четверг в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа.
"Пожар на предприятии в хуторе Вязники усилился. Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. На место направляются дополнительные пожарные расчеты. В целях безопасности принято решение перевести в безопасное место жителей домов близлежащей улицы, организованы пункты временного размещения", - написал Владимиров в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что он регулярно получает информацию от главы округа Игоря Серова, при необходимости будет оказана вся помощь.
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