МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Возникший из-за атаки БПЛА пожар на предприятии под Ставрополем усилился, на место ЧП направлены дополнительные расчеты пожарных, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Губернатор уточнил, что он регулярно получает информацию от главы округа Игоря Серова, при необходимости будет оказана вся помощь.