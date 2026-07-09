В Херсонской области окажут помощь семье погибшего при атаке БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Семье погибшего сотрудника Ивановской больницы в Херсонской области, которую атаковал беспилотник ВСУ, будет оказана помощь, сказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.

"Переговорил с главным врачом Ивановской больницы, по которой был нанесен удар дроном. В результате атаки ВСУ загорелись два автомобиля медицинской помощи и хозяйственная постройка. Сотрудник больницы погиб, окажем всестороннюю помощь семье погибшего", – сказал Георгиев.