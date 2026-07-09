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В Херсонской области окажут помощь семье погибшего при атаке БПЛА - РИА Новости, 09.07.2026
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07:51 09.07.2026
В Херсонской области окажут помощь семье погибшего при атаке БПЛА

Семья погибшего в Херсонской области сотрудника больницы получит помощь

© РИА НовостиСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости
Скорая помощь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудник Ивановской больницы в Херсонской области погиб в результате атаки украинского БПЛА.
  • Семье погибшего сотрудника Ивановской больницы будет оказана помощь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Семье погибшего сотрудника Ивановской больницы в Херсонской области, которую атаковал беспилотник ВСУ, будет оказана помощь, сказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
Ранее глава региона Владимир Сальдо сообщил, что сотрудник Ивановской больницы в Херсонской области погиб в результате атаки украинского БПЛА, удар пришелся по станции скорой помощи.
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"Переговорил с главным врачом Ивановской больницы, по которой был нанесен удар дроном. В результате атаки ВСУ загорелись два автомобиля медицинской помощи и хозяйственная постройка. Сотрудник больницы погиб, окажем всестороннюю помощь семье погибшего", – сказал Георгиев.
Георгиев назвал произошедшее военным преступлением по всем законам гуманитарного права.
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