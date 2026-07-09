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Полянский прокомментировал заявления Европы о мире - РИА Новости, 09.07.2026
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16:49 09.07.2026
Полянский прокомментировал заявления Европы о мире

Полянский: заявления Европы о мире расходятся с финансированием военной машины

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский заявил, что заявления Европы о мире расходятся с многомиллиардным финансированием военной машины.
  • Он добавил, что на форуме оборонной промышленности в рамках саммита НАТО европейские страны договорились о сделках примерно на 50 миллиардов долларов.
  • Полянский отметил лицемерность европейского "миролюбия", выражающегося в призывах к миру и одновременном использовании Украины как "источника экстраординарных оборонных возможностей".
ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Заявления Европы о мире расходятся с многомиллиардным финансированием военной машины, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Коллеги, именно это и есть гибридная война в ее самом циничном проявлении: пока с европейских трибун звучат пустые рассуждения о мире, за кулисами принимаются решения о многомиллиардных вливаниях в военную машину", - сказал Полянский на заседании постсовета ОБСЕ в четверг. Мероприятие закрыто для прессы. Текст выступления российского дипломата есть в распоряжении РИА Новости.
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Полянский добавил, что на форуме оборонной промышленности в рамках саммита НАТО европейские страны, судя по сообщениям, договорились о сделках примерно на 50 миллиардов долларов.
"Генсек НАТО призвал к "революции" в военной промышленности, заявив, что "жужжание станков должно превратиться в рев". А (Владимир - ред.) Зеленский, выступая на том же форуме, предложил европейским странам НАТО использовать Украину как "источник экстраординарных оборонных возможностей". Вот оно, так называемое европейского "миролюбие" во всей красе: лицемерные призывы к миру и "камень за пазухой", - отметил постпред.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.
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