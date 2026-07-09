Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Полянский заявил, что заявления Европы о мире расходятся с многомиллиардным финансированием военной машины.

Он добавил, что на форуме оборонной промышленности в рамках саммита НАТО европейские страны договорились о сделках примерно на 50 миллиардов долларов.

Полянский отметил лицемерность европейского "миролюбия", выражающегося в призывах к миру и одновременном использовании Украины как "источника экстраординарных оборонных возможностей".

ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Заявления Европы о мире расходятся с многомиллиардным финансированием военной машины, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Коллеги, именно это и есть гибридная война в ее самом циничном проявлении: пока с европейских трибун звучат пустые рассуждения о мире, за кулисами принимаются решения о многомиллиардных вливаниях в военную машину", - сказал Полянский на заседании постсовета ОБСЕ в четверг. Мероприятие закрыто для прессы. Текст выступления российского дипломата есть в распоряжении РИА Новости.

Полянский добавил, что на форуме оборонной промышленности в рамках саммита НАТО европейские страны, судя по сообщениям, договорились о сделках примерно на 50 миллиардов долларов.

"Генсек НАТО призвал к "революции" в военной промышленности, заявив, что "жужжание станков должно превратиться в рев". А (Владимир - ред.) Зеленский, выступая на том же форуме, предложил европейским странам НАТО использовать Украину как "источник экстраординарных оборонных возможностей". Вот оно, так называемое европейского "миролюбие" во всей красе: лицемерные призывы к миру и "камень за пазухой", - отметил постпред.