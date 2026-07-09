Краткий пересказ от РИА ИИ Польский политик Кшиштоф Толвиньский отправил партию медицинской гуманитарной помощи российским бойцам в зоне СВО.

Толвиньский осудил проводившийся в Польше сбор средств на оружие для Украины.

По словам политика, российские солдаты сражаются за мир и против нацизма.

ВАРШАВА, 9 июл — РИА Новости. Польский политик Кшиштоф Толвиньский, возглавляющий партию "Фронт", отправил партию медицинской гуманитарной помощи российским бойцам в зоне СВО.

"В знак того, что не все безрассудны, деградировали и безответственны, передается пакет медицинской помощи парням из окопов — солдатам Российской Федерации, сражающимся на фронте", — написал он в соцсети Х

Толвиньский также опубликовал видео, снятое в Белоруссии , на котором рассказал, что закупил 20 пакетов для оказания первой медицинской помощи, и показал счет-фактуру и сами наборы. По его словам, эта гумпомощь передается при содействии Либерально-демократической партии Белоруссии.

"Мы желаем, чтобы российским солдатам в окопах не пришлось ими пользоваться, но если что, то мы рядом, чтобы помочь. <…> От имени многих поляков этот жест — символ того, что война закончится, а помогать нужно всегда", — добавил политик.

Кроме того, он осудил проводившийся в Польше сбор средств на оружие для Украины.

"Польское государство и подавляющее большинство общества в братоубийственном конфликте между украинцами и русскими — нашими соседями — не только из-за общих границ, но и из-за всего бремени прошлого и обязательств перед будущим вели себя морально позорно и политически катастрофично", — считает Толвиньский.

По его словам, бесплатная передача оружия или публичные сборы денег на него лишь для одной из сторон приведут к тяжелым последствиям.