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Жителя Хабаровского края будут судить за покушение на убийство бывшей жены - РИА Новости, 09.07.2026
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08:26 09.07.2026
Жителя Хабаровского края будут судить за покушение на убийство бывшей жены

Выстреливший из ружья в бывшую жену житель Хабаровского края пойдет под суд

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Хабаровского края будут судить за покушение на убийство бывшей жены.
  • Мужчина выстрелил в экс-супругу из ружья после того, как она пригрозила рассказать его новой сожительнице об их отношениях.
  • Женщина была ранена в голову, но выжила, а ее бывшего мужа задержали и отправили под стражу.
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Жителя Хабаровского края будут судить за покушение на убийство бывшей жены, которая грозилась рассказать новой сожительнице фигуранта об их отношениях, бывший супруг ранил ее в голову выстрелом из ружья, сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.
Как установило следствие, в конце мая 2026 года бывшая супруга мужчины во время совместного распития алкоголя пригрозила, что расскажет его сожительнице о том, что он продолжает отношения с ней. Мужчина разозлился и уехал домой, однако ночью испугался, что новая возлюбленная узнает об отношениях с бывшей женой и поехал к экс-супруге, взяв с собой ружье.
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"Обвиняемый увидел в окне ее дома силуэт и произвел в него выстрел из привезенного оружия, а после, полагая, что потерпевшая скончалась, покинул место происшествия. Желая скрыть следы преступления, злоумышленник выкинул одежду в реку, а ружье и патроны спрятал в заброшенном доме", – говорится в сообщении СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО в мессенджере Мах.
Женщина была ранена в голову, но ее успели вовремя госпитализировать, и она выжила. Ее бывшего мужа задержали и отправили под стражу. Он обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
"Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением… направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении СУ СК.
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