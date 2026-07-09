Краткий пересказ от РИА ИИ Жителя Хабаровского края будут судить за покушение на убийство бывшей жены.

Мужчина выстрелил в экс-супругу из ружья после того, как она пригрозила рассказать его новой сожительнице об их отношениях.

Женщина была ранена в голову, но выжила, а ее бывшего мужа задержали и отправили под стражу.

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Жителя Хабаровского края будут судить за покушение на убийство бывшей жены, которая грозилась рассказать новой сожительнице фигуранта об их отношениях, бывший супруг ранил ее в голову выстрелом из ружья, сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Как установило следствие, в конце мая 2026 года бывшая супруга мужчины во время совместного распития алкоголя пригрозила, что расскажет его сожительнице о том, что он продолжает отношения с ней. Мужчина разозлился и уехал домой, однако ночью испугался, что новая возлюбленная узнает об отношениях с бывшей женой и поехал к экс-супруге, взяв с собой ружье.

"Обвиняемый увидел в окне ее дома силуэт и произвел в него выстрел из привезенного оружия, а после, полагая, что потерпевшая скончалась, покинул место происшествия. Желая скрыть следы преступления, злоумышленник выкинул одежду в реку, а ружье и патроны спрятал в заброшенном доме", – говорится в сообщении СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО в мессенджере Мах

Женщина была ранена в голову, но ее успели вовремя госпитализировать, и она выжила. Ее бывшего мужа задержали и отправили под стражу. Он обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).