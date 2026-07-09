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Десятки тысяч человек собрались в Мешхеде на похороны Хаменеи - РИА Новости, 09.07.2026
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13:11 09.07.2026 (обновлено: 19:00 09.07.2026)
Десятки тысяч человек собрались в Мешхеде на похороны Хаменеи

Десятки тысяч человек собрались у мавзолея имама Резы, несмотря на удары США

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В иранском городе Мешхед десятки тысяч человек собрались у мавзолея имама Резы в ожидании церемонии погребения тела бывшего верховного лидера Али Хаменеи.
  • Церемонию перенесли из-за задержки, при этом участники продолжают оставаться в районе мавзолея.
  • В Мешхед для участия в церемонии похорон верховного лидера прибыли более 4,7 тысячи иностранцев из 27 государств.
МЕШХЕД (Иран), 9 июл - РИА Новости. Десятки тысяч человек собрались рядом с мавзолеем имама Резы в иранском городе Мешхед в ожидании церемонии погребения тела бывшего верховного лидера Али Хаменеи, несмотря на последние авиаудары США, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на среду США начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Движение поездов по направлению Тегеран-Мешхед приостановлено после атаки США, сообщали местные власти.
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Тело Хаменеи должны были доставить в 06.00 (05.30 мск) из иракского Наджафа, однако из-за задержки церемонию перенесли на 14.00 (13.30 мск). Участники продолжают оставаться в районе мавзолея, скандируя религиозные лозунги и поднимая национальные флаги и портреты Хаменеи.
"Я приехал сюда, в Мешхед, потому что испытываю чувство долга быть здесь в этот исторический момент. Несмотря на ситуацию, я не могу позволить себе не отдать честь лидеру, который потратил свою жизнь ради службы родине, ее защиты и процветания", - сказал в беседе с РИА Новости один из участников Хейдар Али-заде.
Большая плотность движения наблюдается на улицах, ведущих к мавзолею. Силовики и медики задействованы в обеспечении безопасности. Люди выстроились по обе стороны дорог, чтобы наблюдать за проездом похоронного кортежа.
Согласно данным гостелерадиокомпании Ирана, в Мешхед для участия в церемонии похорон верховного лидера прибыли более 4,7 тысячи иностранцев из 27 государств.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
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