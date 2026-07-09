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Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за непогоды - РИА Новости, 09.07.2026
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18:46 09.07.2026 (обновлено: 20:26 09.07.2026)
Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за непогоды

Дептранс призвал москвичей пересесть на городской транспорт из-за непогоды

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтобус движется по проезжей части дороги во время дождя в центре Москвы
Автобус движется по проезжей части дороги во время дождя в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Автобус движется по проезжей части дороги во время дождя в центре Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителям Москвы рекомендуется использовать городской транспорт в пятницу из-за ожидаемой непогоды.
  • При поездке на автомобиле москвичам следует соблюдать осторожность: увеличивать дистанцию, снижать скорость и заранее тормозить перед пешеходными переходами и лужами.
  • В департаменте транспорта советуют не оставлять автомобили под шаткими конструкциями и деревьями и проверить работу дворников, шины и уровень омывающей жидкости перед поездкой.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Жителям столицы рекомендуется использовать городской транспорт в пятницу на фоне ожидаемой непогоды, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Завтра в Москве — сильный ветер, гроза и ливень. Советуем для поездок использовать городской транспорт. По прогнозу синоптиков, непогода начнется уже этой ночью и продлится целый день", – говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
В дептрансе напомнили, что при поездке на авто москвичам нужно увеличивать дистанцию, снижать скорость и заранее тормозить перед пешеходными переходами и глубокими лужами.
"Не оставляйте авто под шаткими конструкциями и деревьями... Перед поездкой обязательно проверьте работу дворников, шины и уровень омывающей жидкости", – посоветовали в департаменте.
Подчеркивается, что при сильном дожде и грозе лучше отложить поездку и переждать непогоду в безопасном месте.
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