Автобус движется по проезжей части дороги во время дождя в центре Москвы. Архивное фото

Автобус движется по проезжей части дороги во время дождя в центре Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ Жителям Москвы рекомендуется использовать городской транспорт в пятницу из-за ожидаемой непогоды.

При поездке на автомобиле москвичам следует соблюдать осторожность: увеличивать дистанцию, снижать скорость и заранее тормозить перед пешеходными переходами и лужами.

В департаменте транспорта советуют не оставлять автомобили под шаткими конструкциями и деревьями и проверить работу дворников, шины и уровень омывающей жидкости перед поездкой.

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Жителям столицы рекомендуется использовать городской транспорт в пятницу на фоне ожидаемой непогоды, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Завтра в Москве — сильный ветер, гроза и ливень. Советуем для поездок использовать городской транспорт. По прогнозу синоптиков, непогода начнется уже этой ночью и продлится целый день", – говорится в сообщении ведомства в канале на платформе " Макс ".

В дептрансе напомнили, что при поездке на авто москвичам нужно увеличивать дистанцию, снижать скорость и заранее тормозить перед пешеходными переходами и глубокими лужами.

"Не оставляйте авто под шаткими конструкциями и деревьями... Перед поездкой обязательно проверьте работу дворников, шины и уровень омывающей жидкости", – посоветовали в департаменте.