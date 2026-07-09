Москвичей предупредили о дожде, грозе, граде и шквалистом ветре в пятницу

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и шквалистом ветре в пятницу в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 03 до 21 часа 10 июля в связи с влиянием активного циклона, смещающегося с юга, на территории Московской области ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в период с 12 до 21 часа в отдельных районах сильный дождь, ливень, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.