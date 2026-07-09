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Москвичей предупредили о дожде, грозе, граде и шквалистом ветре в пятницу - РИА Новости, 09.07.2026
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13:31 09.07.2026
Москвичей предупредили о дожде, грозе, граде и шквалистом ветре в пятницу

МЧС: в Подмосковье в пятницу ожидаются дождь, гроза и шквалистый ветер

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Московской области в период с 03 до 21 часа 10 июля ожидается кратковременный дождь, местами гроза, а в период с 12 до 21 часа — сильный дождь, ливень, град и шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду.
  • Аналогичное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в пятницу опубликовано на сайте ГУ МЧС России по Москве.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и шквалистом ветре в пятницу в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.
Аналогичное предупреждение о ливне, граде и ветре до 20 метров в секунду в пятницу было опубликовано на сайте ГУМЧС России по Москве.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 03 до 21 часа 10 июля в связи с влиянием активного циклона, смещающегося с юга, на территории Московской области ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в период с 12 до 21 часа в отдельных районах сильный дождь, ливень, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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