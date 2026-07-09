Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в четверг ожидается температура воздуха до плюс 21 градуса.
- Погода будет облачной с неустойчивыми прояснениями и скоротечными дождями.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 21 градуса и дождь ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"В Москве и по области будет преобладать облачная с неустойчивыми прояснениями погода, прошумят скоротечные дожди, ветер юго-западный четыре-девять метров в секунду, порывистый", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что температура воздуха в столице ожидается плюс 18 - плюс 21 градус.
"Показания барометров будут расти и составят 746 миллиметров ртутного столба", - подчеркнул он.