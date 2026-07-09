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Подозреваемый в убийстве Березовской утверждает, что ее убил не он - РИА Новости, 09.07.2026
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15:27 09.07.2026 (обновлено: 16:38 09.07.2026)
Подозреваемый в убийстве Березовской утверждает, что ее убил не он

Подозреваемый в убийстве Березовской утверждает, что ее убил экс-полицейский

© Фото : suspilnenewsСотрудник ГУР Украины, подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской
Сотрудник ГУР Украины, подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : suspilnenews
Сотрудник ГУР Украины, подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской, покушавшейся на бизнесмена Вадима Ермолаева, сотрудник ГУР МО Украины Владислав Реут утверждает, что женщину убил не он, а другой экс-полицейский.
  • Владислава Реута арестовали на два месяца.
  • В деле об убийстве Березовской есть еще один подозреваемый — экс-полицейский Виталий Жикович.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве покушавшейся на бизнесмена Вадима Ермолаева сотрудник главного управления разведки (ГУР) МО Украины Владислав Реут утверждает, что женщину убил не он, а другой экс-полицейский, сообщил в четверг телеканал "Общественное" со ссылкой на сторону защиты.
Ранее в четверг телеканал сообщил о том, что сотрудник ГУР МО Украины, подозреваемый в убийстве покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако Анастасиии Березовской, арестован на два месяца.
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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По информации телеканала, в деле об убийстве Березовской, кроме Реута, еще один подозреваемый – экс-полицейский Виталий Жикович. Как сообщает телеканал, его имя перед судебным заседанием об избрании меры пресечения Реуту озвучил в комментарии адвокат Анатолий Иванов.
"Из материалов дела следует, что сначала другой подозреваемый Владислав Реут признался в убийстве … Березовской, но затем отказался от своих показаний и стал утверждать, что его убил Жикович", - приводит телеканал слова адвоката на своем сайте.
По словам адвоката, Жикович в 2014 году состоял в "Правом секторе"*, в 2022 году добровольно присоединился к теробороне, а затем служил в Службе безопасности Украины (СБУ), но впоследствии был уволен.
В сообщении говорится, что адвокат подтвердил, что Реут и Жикович знакомы между собой.
Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
Интерпол позднее опубликовал данные подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако, это гражданка Украины Анастасия Березовская, 1987 года рождения.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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