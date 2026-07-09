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Почти 2,4 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию - РИА Новости, 09.07.2026
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Новости Подмосковья
 
15:29 09.07.2026
Почти 2,4 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию

Порядка 2,4 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2026 году

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач в кабинете
Врач в кабинете - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Почти 2,4 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В Московской области проверить здоровье можно бесплатно в своей поликлинике.
"Диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. С начала года ее прошли почти 2,4 миллиона жителей Подмосковья", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводите пресс-служба.
Глава ведомства добавил, что в ходе обследований врачи впервые выявили более 67 тысяч заболеваний, о которых пациенты раньше не знали. Кроме того, диагностика позволила обнаружить более 1,3 тысячи случаев онкозаболеваний. Все пациенты направлены на дополнительное обследование, им назначено лечение.
Результаты можно узнать дистанционно – на телемедицинской консультации с врачом. Если пациент за год прошел все исследования первого этапа диспансеризации, заключение автоматически придет в личный кабинет на портале "Здоровье".
Записаться на диспансеризацию можно через портал "Здоровье", по телефону, через инфомат в поликлинике или чат-бота Денис в мессенджере "Макс". Она проводится в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
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