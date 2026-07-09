МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Почти 2,4 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В Московской области проверить здоровье можно бесплатно в своей поликлинике.

"Диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. С начала года ее прошли почти 2,4 миллиона жителей Подмосковья", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводите пресс-служба.

Глава ведомства добавил, что в ходе обследований врачи впервые выявили более 67 тысяч заболеваний, о которых пациенты раньше не знали. Кроме того, диагностика позволила обнаружить более 1,3 тысячи случаев онкозаболеваний. Все пациенты направлены на дополнительное обследование, им назначено лечение.

Результаты можно узнать дистанционно – на телемедицинской консультации с врачом. Если пациент за год прошел все исследования первого этапа диспансеризации, заключение автоматически придет в личный кабинет на портале "Здоровье".