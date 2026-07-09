Краткий пересказ от РИА ИИ Евгений Поддубный, представитель федеральной пятерки списка «Единой России», заявил, что закон должен защищать людей, а не создавать им проблемы.

Поддубный отметил перегибы в исполнении законов, когда наказание не соответствует последствиям нарушений.

Он привел в пример инициативу о размещении объектов связи на частных земельных участках и отметил, что развитие инфраструктуры не должно идти за счет прав собственников.

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Закон должен защищать людей, а не создавать им проблемы, заявил Герой России, представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в ГД Евгений Поддубный.

Он отметил, что среди предложений в новую народную программу партии от граждан поступали жалобы на перегибы при исполнении законов.

"Наказание не соответствует последствиям нарушений, а отдельные проекты затрагивают право собственности, частную жизнь и привычный уклад жизни. <…> Закон должен защищать людей, а не создавать им проблемы", — цитируют Поддубного на сайте партии.

В качестве примера он привел инициативу с размещением объектов связи на частных земельных участках по принципу "молчаливого согласия".

"Современная связь стране необходима. Но развитие инфраструктуры не может идти за счет прав собственников. Частная территория должна оставаться частной, а любые работы на ней — проводиться только с согласия владельца", — подчеркнул Поддубный.

Также он рассказал и о перегибах при применении законодательства о запрете пропаганды наркотиков.