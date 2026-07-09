Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" выступила против перегибов при исполнении законов - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 09.07.2026 (обновлено: 22:06 09.07.2026)
"Единая Россия" выступила против перегибов при исполнении законов

Представитель ЕР Поддубный: закон должен защищать людей, а не создавать проблемы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Поддубный, представитель федеральной пятерки списка «Единой России», заявил, что закон должен защищать людей, а не создавать им проблемы.
  • Поддубный отметил перегибы в исполнении законов, когда наказание не соответствует последствиям нарушений.
  • Он привел в пример инициативу о размещении объектов связи на частных земельных участках и отметил, что развитие инфраструктуры не должно идти за счет прав собственников.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Закон должен защищать людей, а не создавать им проблемы, заявил Герой России, представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в ГД Евгений Поддубный.
Он отметил, что среди предложений в новую народную программу партии от граждан поступали жалобы на перегибы при исполнении законов.
Мужчина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Опрос показал, сколько россиян планируют голосовать за "Единую Россию"
2 июля, 13:25
"Наказание не соответствует последствиям нарушений, а отдельные проекты затрагивают право собственности, частную жизнь и привычный уклад жизни. <…> Закон должен защищать людей, а не создавать им проблемы", — цитируют Поддубного на сайте партии.
В качестве примера он привел инициативу с размещением объектов связи на частных земельных участках по принципу "молчаливого согласия".
"Современная связь стране необходима. Но развитие инфраструктуры не может идти за счет прав собственников. Частная территория должна оставаться частной, а любые работы на ней — проводиться только с согласия владельца", — подчеркнул Поддубный.
Также он рассказал и о перегибах при применении законодательства о запрете пропаганды наркотиков.
"Случаются перегибы на местах и слишком ретивое исполнение закона о маркировке, когда из классических произведений литературы или кинематографа пытались вымарать целые фрагменты. Борьба с наркотиками должна быть бескомпромиссной. Но под нее не должны попадать добросовестные граждане", — считает представитель федеральной пятерки партии.
Единая Россия - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
"Единая Россия" обеспечит развитие отечественных технологий ИИ
7 июля, 20:28
 
ОбществоРоссияЕдиная РоссияЕвгений ПоддубныйГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала