Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евгений Поддубный, представитель федеральной пятерки списка «Единой России», заявил, что закон должен защищать людей, а не создавать им проблемы.
- Поддубный отметил перегибы в исполнении законов, когда наказание не соответствует последствиям нарушений.
- Он привел в пример инициативу о размещении объектов связи на частных земельных участках и отметил, что развитие инфраструктуры не должно идти за счет прав собственников.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Закон должен защищать людей, а не создавать им проблемы, заявил Герой России, представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в ГД Евгений Поддубный.
Он отметил, что среди предложений в новую народную программу партии от граждан поступали жалобы на перегибы при исполнении законов.
"Наказание не соответствует последствиям нарушений, а отдельные проекты затрагивают право собственности, частную жизнь и привычный уклад жизни. <…> Закон должен защищать людей, а не создавать им проблемы", — цитируют Поддубного на сайте партии.
В качестве примера он привел инициативу с размещением объектов связи на частных земельных участках по принципу "молчаливого согласия".
"Современная связь стране необходима. Но развитие инфраструктуры не может идти за счет прав собственников. Частная территория должна оставаться частной, а любые работы на ней — проводиться только с согласия владельца", — подчеркнул Поддубный.
Также он рассказал и о перегибах при применении законодательства о запрете пропаганды наркотиков.
"Случаются перегибы на местах и слишком ретивое исполнение закона о маркировке, когда из классических произведений литературы или кинематографа пытались вымарать целые фрагменты. Борьба с наркотиками должна быть бескомпромиссной. Но под нее не должны попадать добросовестные граждане", — считает представитель федеральной пятерки партии.