РЭЦ запускает новый инструмент поддержки экспортеров

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) запускает новую рекламную поддержку российских компаний на зарубежных рынках под брендом "Сделано в России", сообщает центр.

"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в рамках реализации программы "Сделано в России" запускает новый инструмент поддержки экспортеров – "Рекламно-информационная поддержка экспорта".

Услуга представляет собой репутационный PR-инструмент, направленный на повышение узнаваемости российских компаний и их продукции на приоритетных иностранных рынках", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.

Новый продукт РЭЦ не нацелен на повышение объема продаж российских экспортеров несырьевой неэнергетической продукции. Инструмент объединяет в одном сервисе PR-продвижение через зарубежные СМИ, социальные сети и блогеров под зонтичным брендом "Сделано в России".

Это PR-сопровождение на зарубежных рынках, подготовка и распространение текстовых материалов, организация публикаций в отраслевых, деловых и общественно-политических СМИ за рубежом.

Также это Digital-продвижение - размещение материалов в официальных аккаунтах программы "Сделано в России", продвижение в социальных сетях за рубежом, адаптация контента под специфику целевого рынка (язык, культурные особенности, формат подачи). Кроме того, новый инструмент включает в себя работу с иностранными лидерами мнений - размещение информации у блогеров, отраслевых инфлюенсеров и в популярных аккаунтах в социальных сетях, организация интеграций и специальных проектов.

Новая услуга РЭЦ позволяет решать ключевые задачи репутационного развития российских брендов, в том числе формирование доверия к продукции "Сделано в России" как к качественной и надежной, усиление репутационных позиций при переговорах, формирование позитивного восприятия бренда "Сделано в России" и создание устойчивого положительного имиджа отечественного бизнеса на зарубежных рынках.

Продукт будет внедряться поэтапно. На данный момент услуга доступна экспортерам, ориентированным на выход в Китай, ОАЭ и Турцию. В скором времени к географии проекта добавятся Саудовская Аравия, Индонезия, Вьетнам, Индия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Таджикистан. Для получения услуги необходимо иметь сертификат "Сделано в России" и оставить заявку по ссылке.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ). Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".