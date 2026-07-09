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Пакистан и Катар пытаются вернуть США и Иран за стол переговоров, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2026
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22:32 09.07.2026
Пакистан и Катар пытаются вернуть США и Иран за стол переговоров, пишут СМИ

CNN: Пакистан и Катар пытаются вернуть США и Иран за стол переговоров

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пакистан и Катар работают над тем, чтобы вернуть США и Иран за стол переговоров.
  • В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пакистан и Катар пытаются вернуть США и Иран за стол переговоров после нового обострения отношений между двумя странами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в регионе.
"Пакистан и Катар работают над тем, чтобы вернуть США и Иран за стол переговоров", - говорится в сообщении телеканала.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Ключевыми посредниками выступают Пакистан и Катар.
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