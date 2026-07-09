Пакистан и Катар пытаются вернуть США и Иран за стол переговоров, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пакистан и Катар работают над тем, чтобы вернуть США и Иран за стол переговоров.
- В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пакистан и Катар пытаются вернуть США и Иран за стол переговоров после нового обострения отношений между двумя странами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в регионе.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Ключевыми посредниками выступают Пакистан и Катар.