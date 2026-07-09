Производство ракет для Patriot налажено только в Японии и Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ Япония и Германия — единственные страны за пределами США, где налажено лицензионное производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

Япония получила право на производство перехватчиков Patriot модификации PAC-3 в 2005 году.

Германия стала второй страной за пределами США, где было развернуто производство ракет для Patriot: контракт на производство ракет модификации GEM-T был заключен с COMLOG в январе 2024 года.

ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Япония и Германия пока остаются единственными странами за пределами США, где налажено лицензионное производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, выяснило РИА Новости на основе анализа открытых данных.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что США могут предоставить Украине лицензию на локальное производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. При этом, по его словам, американские подрядчики Lockheed Martin и RTX пока официально не уведомлены о такой инициативе.

Как выяснило РИА Новости, Япония получила право на производство перехватчиков Patriot модификации PAC-3 еще в 2005 году. Тогда Токио и Вашингтон заключили меморандум о лицензионном производстве, после чего Mitsubishi Heavy Industries совместно с Lockheed Martin запустила сборку этих ракет в Японии.

Германия стала второй страной за пределами США, где было развернуто производство ракет для Patriot. В январе 2024 года Агентство НАТО по обеспечению и закупкам заключило контракт на сумму до 5,6 миллиарда долларов с COMLOG - совместным предприятием MBDA Germany и Raytheon (входит в RTX).

Контракт предусматривает производство до тысячи ракет модификации GEM-T для стран-участниц европейской инициативы Sky Shield, следует из изученных РИА Новости данных. Их выпуск развернули на предприятии COMLOG в немецком Шробенхаузене, где с 1987 года работал единственный за пределами США логистический центр Patriot.