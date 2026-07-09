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Производство ракет для Patriot налажено только в Японии и Германии - РИА Новости, 09.07.2026
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23:34 09.07.2026
Производство ракет для Patriot налажено только в Японии и Германии

Производство ракет для Patriot по лицензии США налажено в Японии и Германии

© Фото : Anthony SweeneyАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Anthony Sweeney
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Япония и Германия — единственные страны за пределами США, где налажено лицензионное производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.
  • Япония получила право на производство перехватчиков Patriot модификации PAC-3 в 2005 году.
  • Германия стала второй страной за пределами США, где было развернуто производство ракет для Patriot: контракт на производство ракет модификации GEM-T был заключен с COMLOG в январе 2024 года.
ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Япония и Германия пока остаются единственными странами за пределами США, где налажено лицензионное производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, выяснило РИА Новости на основе анализа открытых данных.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что США могут предоставить Украине лицензию на локальное производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. При этом, по его словам, американские подрядчики Lockheed Martin и RTX пока официально не уведомлены о такой инициативе.
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Как выяснило РИА Новости, Япония получила право на производство перехватчиков Patriot модификации PAC-3 еще в 2005 году. Тогда Токио и Вашингтон заключили меморандум о лицензионном производстве, после чего Mitsubishi Heavy Industries совместно с Lockheed Martin запустила сборку этих ракет в Японии.
Германия стала второй страной за пределами США, где было развернуто производство ракет для Patriot. В январе 2024 года Агентство НАТО по обеспечению и закупкам заключило контракт на сумму до 5,6 миллиарда долларов с COMLOG - совместным предприятием MBDA Germany и Raytheon (входит в RTX).
Контракт предусматривает производство до тысячи ракет модификации GEM-T для стран-участниц европейской инициативы Sky Shield, следует из изученных РИА Новости данных. Их выпуск развернули на предприятии COMLOG в немецком Шробенхаузене, где с 1987 года работал единственный за пределами США логистический центр Patriot.
Польша также претендует на локализацию производства ракет для системы Patriot. В мае замминистра обороны страны Цезарий Томчик заявил, что Варшава получила предварительное согласие госдепартамента США на производство PAC-3 MSE, однако о финальном соглашении пока не объявлялось.
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