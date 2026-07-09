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Лицензия США на производство Patriot не поможет Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2026
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12:17 09.07.2026
Лицензия США на производство Patriot не поможет Украине, пишут СМИ

CNN Portugal: лицензия США для Киева на производство Patriot не поможет Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ЗРК Patriot.
  • Эксперт по международным отношениям Тиагу Андре Лопеш считает, что это предложение не изменит ситуацию в конфликте в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
  • Военный эксперт, генерал-майор Агоштинью Кошта, выразил сомнения в возможности размещения завода по производству Patriot на Украине из-за отсутствия отлаженной промышленной структуры.
МАДРИД, 9 июл - РИА Новости. Решение США предоставить Украине лицензию на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot не изменит ситуацию в конфликте ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе, сообщает телеканал CNN Portugal.
В среду президент США Дональд Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро производить перехватчики Patriot, когда получит объяснения, как это делать.
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"С точки зрения изменения статус-кво в войне на Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективе это не меняет ничего. Это не деньги, не оборонительная способность, не наступательная способность, это ничего не меняет", - заявил телеканалу эксперт по международным отношениям Тиагу Андре Лопеш.
Он назвал предложение Трампа жестоким, поскольку оно выглядит более привлекательным, чем является на самом деле. Эксперт считает, что Вашингтон таким образом может попытаться политически переложить ответственность за нехватку Patriot на Киев. Лопеш напомнил, что Украина не станет первой страной, получившей подобную лицензию. США уже подписывали аналогичное соглашение с Японией.
Лопеш также подчеркнул, что важно не путать лицензию на производство с реальной возможностью производить и использовать Patriot. По его словам, человек с лицензией на производство хлеба, но без хлебозавода будет голодать не меньше, чем человек без такой лицензии.
Военный эксперт, генерал-майор Агоштинью Кошта, в свою очередь, выразил серьезные сомнения в том, что завод по производству Patriot может быть размещен на Украине. Для реализации такого проекта необходима отлаженная промышленная структура.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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