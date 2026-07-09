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В Воронежской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.07.2026
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11:17 09.07.2026
В Воронежской области объявили ракетную опасность

На территории Воронежской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Воронежской области объявили ракетную опасность.
  • Губернатор Александр Гусев рекомендовал жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тем, кто находится на улице, — зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
БРЯНСК, 9 июл – РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"В регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Тем, кто находится на улице, губернатор рекомендовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
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