Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Воронежской области объявили ракетную опасность.
- Губернатор Александр Гусев рекомендовал жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тем, кто находится на улице, — зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
БРЯНСК, 9 июл – РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"В регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Тем, кто находится на улице, губернатор рекомендовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
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