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Врачи смогут направлять к психологу россиян с онкозаболеваниями - РИА Новости, 09.07.2026
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03:31 09.07.2026
Врачи смогут направлять к психологу россиян с онкозаболеваниями

Минздрав: взрослых россиян с онкозаболеваниями будут направлять к психологу

© Depositphotos.com / Dmyrto_ZДевушка на приеме у психотерапевта
Девушка на приеме у психотерапевта - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Depositphotos.com / Dmyrto_Z
Девушка на приеме у психотерапевта. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Взрослых россиян с онкологическими заболеваниями смогут направлять к психологу для консультаций по вопросам, связанным с заболеванием и стрессовой ситуацией.
  • В структуре онкологической больницы появится кабинет медико-психологического консультирования.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Взрослых россиян с онклогическими заболеваниями смогут направлять к психологу для консультирования по вопросам, связанным с имеющимся заболеванием, стрессовой ситуацией, комплаентным поведением, следует из приказа Минздрава России, с которым ознакомилось РИА Новости.
Также психолога смогут посещать онкобольные для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи при нарушении адаптационных реакций, суицидальном и самоповреждающем поведении.
Согласно документу, для этого, помимо кабинетов онколога, радиотерапевта, терапевта, эндокринолога, паллиативной медпомощи, в структуре онкологической больницы появится кабинет медико-психологического консультирования.
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