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Власти Нью-Йорка рассказали о состоянии аварийного небоскреба - РИА Новости, 09.07.2026
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03:52 09.07.2026
Власти Нью-Йорка рассказали о состоянии аварийного небоскреба

Аварийный небоскреб в центре Нью-Йорка находится в стабильном состоянии

© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевВид на небоскребы центральной части Манхэттена
Вид на небоскребы центральной части Манхэттена - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Вид на небоскребы центральной части Манхэттена. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аварийный небоскреб в центре Нью-Йорка находится в стабильном состоянии.
  • На месте ведутся работы по восстановлению поврежденных этажей.
НЬЮ-ЙОРК, 9 июл – РИА Новости. Аварийный небоскреб в центре Нью-Йорка находится в стабильном состоянии, а на месте уже ведутся работы по восстановлению поврежденных этажей, сообщили в Департаменте строительства (DOB).
Ранее во вторник здание, в котором проводились строительные работы, было эвакуировано из-за угрозы обрушения. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани описал ситуацию как чрезвычайно серьезную. Близлежащие к небоскребу улицы были перекрыты.
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"Мы наблюдали за зданием в течение многих часов и не заметили никакого движения (конструкции - ред.)… На данный момент ситуация остается стабильной и безопасной", – заявил комиссар DOB Ахмед Тигани.
По его словам, на объект уже завезены материалы для укрепления поврежденных этажей, и в ближайшее время аналогичные ремонтные работы начнутся на остальных участках здания.
Здание находится в центре Манхэттена, рядом есть важные объекты и достопримечательности, например, штаб-квартира ООН, Центральный вокзал, Крайслер-билдинг.
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