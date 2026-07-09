Власти Нью-Йорка рассказали о состоянии аварийного небоскреба

Краткий пересказ от РИА ИИ Аварийный небоскреб в центре Нью-Йорка находится в стабильном состоянии.

На месте ведутся работы по восстановлению поврежденных этажей.

НЬЮ-ЙОРК, 9 июл – РИА Новости. Аварийный небоскреб в центре Нью-Йорка находится в стабильном состоянии, а на месте уже ведутся работы по восстановлению поврежденных этажей, сообщили в Департаменте строительства (DOB).

Ранее во вторник здание, в котором проводились строительные работы, было эвакуировано из-за угрозы обрушения. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани описал ситуацию как чрезвычайно серьезную. Близлежащие к небоскребу улицы были перекрыты.

"Мы наблюдали за зданием в течение многих часов и не заметили никакого движения (конструкции - ред.)… На данный момент ситуация остается стабильной и безопасной", – заявил комиссар DOB Ахмед Тигани.

По его словам, на объект уже завезены материалы для укрепления поврежденных этажей, и в ближайшее время аналогичные ремонтные работы начнутся на остальных участках здания.