В Новосибирске девочке провели уникальную операцию на сердце

Краткий пересказ от РИА ИИ Кардиохирурги центра имени академика Мешалкина в Новосибирске впервые в российской практике успешно демонтировали у девочки систему кровообращения Фонтена и восстановили правильную работу сердца.

Операция была проведена из-за ухудшения состояния ребенка после первоначальной операции Фонтена.

Сейчас объем полости левого желудочка пациентки увеличился вдвое, и по прогнозам врачей он продолжит расти.

НОВОСИБИРСК, 9 июл – РИА Новости. Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина в Новосибирске впервые в российской практике успешно демонтировали девочке уже "исправленную" систему кровообращения и восстановили правильную работу сердца, Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина в Новосибирске впервые в российской практике успешно демонтировали девочке уже "исправленную" систему кровообращения и восстановили правильную работу сердца, говорится в сообщении центра.

У девочки из Ижевска тяжелый врожденный порок сердца, связанный с неполным формированием левого желудочка. В 2024 году ей провели финальную операцию Фонтена, которая заключается в использовании более развитого желудочка и полном "отключении" второго от кровообращения. Однако спустя полгода состояние ребенка резко ухудшилось.

"В 2026 году на фоне нового ухудшения состояния было принято решение демонтировать конструкцию Фонтена, восстановить анатомию сердца и добиться нормальной работы обоих желудочков. Операции по конверсии кровообращения Фонтена уникальны по своей сложности. Они выполняются редко во всем мире и связаны с высокими рисками", - говорится в сообщении.

Сердечно-сосудистый хирург Юрий Кулябин отметил, что основной опасностью является непредсказуемость реакции организма на обратное изменение физиологии кровообращения. Ведь выключенный из кровотока левый желудочек сердца девочки никогда не работал в полном объеме.

"Кардиохирургической бригаде под руководством Юрия Кулябина удалось решить все поставленные задачи – операция прошла успешно, но потребовала длительного периода реабилитации. Около двух недель Соня находилась в реанимации, половину этого времени – на искусственной вентиляции легких. Постепенно левые отделы сердца начали адаптироваться к повышенной нагрузке", - сообщили в медцентре.

В центре Мешалкина отметили, что сейчас объем полости левого желудочка пациентки увеличился вдвое. По прогнозам врачей, с возрастом он продолжит расти и достигнет размеров, достаточных для поддержания полноценной работы сердца с минимальной медикаментозной поддержкой.