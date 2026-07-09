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В Новосибирске девочке провели уникальную операцию на сердце - РИА Новости, 09.07.2026
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14:34 09.07.2026 (обновлено: 15:31 09.07.2026)
В Новосибирске девочке провели уникальную операцию на сердце

Кардиохирурги в Новосибирске восстановили работу сердца девочке

© Fotolia / Syda ProductionsМедицинская операция
Медицинская операция - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Fotolia / Syda Productions
Медицинская операция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кардиохирурги центра имени академика Мешалкина в Новосибирске впервые в российской практике успешно демонтировали у девочки систему кровообращения Фонтена и восстановили правильную работу сердца.
  • Операция была проведена из-за ухудшения состояния ребенка после первоначальной операции Фонтена.
  • Сейчас объем полости левого желудочка пациентки увеличился вдвое, и по прогнозам врачей он продолжит расти.
НОВОСИБИРСК, 9 июл – РИА Новости. Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина в Новосибирске впервые в российской практике успешно демонтировали девочке уже "исправленную" систему кровообращения и восстановили правильную работу сердца, говорится в сообщении центра.
У девочки из Ижевска тяжелый врожденный порок сердца, связанный с неполным формированием левого желудочка. В 2024 году ей провели финальную операцию Фонтена, которая заключается в использовании более развитого желудочка и полном "отключении" второго от кровообращения. Однако спустя полгода состояние ребенка резко ухудшилось.
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"В 2026 году на фоне нового ухудшения состояния было принято решение демонтировать конструкцию Фонтена, восстановить анатомию сердца и добиться нормальной работы обоих желудочков. Операции по конверсии кровообращения Фонтена уникальны по своей сложности. Они выполняются редко во всем мире и связаны с высокими рисками", - говорится в сообщении.
Сердечно-сосудистый хирург Юрий Кулябин отметил, что основной опасностью является непредсказуемость реакции организма на обратное изменение физиологии кровообращения. Ведь выключенный из кровотока левый желудочек сердца девочки никогда не работал в полном объеме.
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"Кардиохирургической бригаде под руководством Юрия Кулябина удалось решить все поставленные задачи – операция прошла успешно, но потребовала длительного периода реабилитации. Около двух недель Соня находилась в реанимации, половину этого времени – на искусственной вентиляции легких. Постепенно левые отделы сердца начали адаптироваться к повышенной нагрузке", - сообщили в медцентре.
В центре Мешалкина отметили, что сейчас объем полости левого желудочка пациентки увеличился вдвое. По прогнозам врачей, с возрастом он продолжит расти и достигнет размеров, достаточных для поддержания полноценной работы сердца с минимальной медикаментозной поддержкой.
Это важный пример успешного восстановления нормальной физиологии кровообращения при сложном врожденном пороке сердца, открывающий новые возможности для помощи части таких пациентов, добавили в медцентре.
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