Россиянка завоевала золото на юниорском ЧЕ по велоспорту

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россиянка Ангелина Новолодская завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке преследования на чемпионате Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи, который проходит в Котбусе (Германия).