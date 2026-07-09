Россиянка завоевала золото на юниорском ЧЕ по велоспорту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ангелина Новолодская завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке преследования на чемпионате Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи.
- Ольга Костина завоевала серебряную медаль в гонке с выбыванием среди юниоров.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россиянка Ангелина Новолодская завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке преследования на чемпионате Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи, который проходит в Котбусе (Германия).
Второе место заняла британка Фиби Тейлор, третьей стала представительница Бельгии Яна Декрюйенер.
В гонке с выбыванием среди юниоров серебро завоевала Ольга Костина. Первое место заняла итальянка Агата Кампанья, третьей стала британка Анна Ллойд.
Чемпионат Европы завершится 12 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.