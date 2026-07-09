Станцию водоочистки "Заречье" в Ногинске запустят на полную силу к сентябрю

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Станцию водоочистки "Заречье", которая будет обеспечивать около 30 тысяч жителей, запустят на полную мощность в подмосковном Ногинске к началу отопительного сезона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В Подмосковье идет модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с задачами нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В этом году запланировано обновить 96 объектов, включая 27 водозаборных сооружений (ВЗУ), шесть очистных сооружений, 212 километров сетей. Перемены коснутся 335 тысяч человек.

Губернатор региона Андрей Воробьев проверил, как идет модернизация в Богородском городском округе. Он приехал на новую станцию водоочистки "Заречье", которая будет обеспечивать более 600 домов и 100 соцобъектов.

"Это современный водозаборный узел, который обеспечивает чистой водой половину Ногинска. В течение месяца здесь полностью завершатся работы, и мы подадим в дома жителей городского округа воду принципиально иного, более высокого качества. Мы также строим и реконструируем ВЗУ, станции обезжелезивания — для Московской области это критически важный вопрос. Нужно не просто поднять воду из-под земли, а еще избавить ее от избытка железа, что требует особого технологического подхода", — приводит слова Воробьева пресс-служба.

Он пояснил, что данную работу до конца года проделают и в Ногинске, и в Лосино-Петровском, и в ряде других территорий.

По словам губернатора, еще одно ключевое направление — очистные сооружения в рамках федеральной программы. Сейчас строятся порядка 30 таких объектов. Среди них как уже сданные в Щелкове, так и строящиеся в Сергиевом Посаде, Дмитрове и Дубне.

"Все это принципиально важно для жизни и развития наших городов. Поэтому подходим к вопросу комплексно: развиваем и водоснабжение, и водоотведение, ведь одно дополняет другое", — добавил Воробьев.

Так, станция "Заречье" полностью построена и уже функционирует. А на полную мощность ее планируют вывести после завершения аварийно-восстановительных работ (АВР) на магистральном водоводе, который соединяет ВЗУ "Ямкино" и "Молзино". Это позволит значительно увеличить пропускную способность системы холодного водоснабжения.

Закончить АВР должны к сентябрю. Из 1 811 метров новой трубы смонтировано уже 1 790 метров, продолжаются сварочные работы в местах отводов, более чем наполовину выполнено строительство водопроводных камер.

Директор филиала "МосОблВодоканала" — "Ногинский водоканал" Екатерина Гриднева подчеркнула, что производительность станции "Заречье" составляет 10 тысяч кубометров в сутки. В технологический комплекс входят восемь фильтров очистки, а также станция с каскадом из пяти насосов. Все установленное здесь оборудование — полностью отечественное, произведенное в городе Владимире.

В Богородском городском округе — 52 ВЗУ, 56 насосных станций водопровода, 15 очистных сооружений, 54 канализационно-насосные станции, около 570 километров водопроводных сетей и почти 340 километров канализационных сетей. В прошлом году был проведен капремонт более 14 километров сетей водоснабжения в городе Электроугли, поселке Затишье и деревне Большое Буньково.