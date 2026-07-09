Детское отделение заработало в новой поликлинике в подмосковном Ногинске

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Детское клинико-диагностическое отделение №2 и дневной стационар переехали в новую поликлинику на 500 посещений в смену в микрорайоне Заречье в подмосковном Ногинске, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Учреждение построили в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Скоро там разместится и взрослая поликлиника №2.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Заречье, чтобы пообщаться с медперсоналом многофункционального центра, где смогут лечиться и обследоваться 45 тысяч взрослых и 10 тысяч юных пациентов.

"Мы часто говорим о медцентрах, которые строим при поддержке президента — это и детский центр в Красногорске, который мы открыли, и в Балашихе огромный современный комплекс через два года сдадим, в Мытищах начали строить. Все это очень важно, потому что медицина уходит из устаревших помещений. Когда я докладываю президенту о мероприятиях по трансформации здравоохранения, он всегда обращает внимание на первичное звено — поликлиники, медицинские центры, которые должны соответствовать лучшим стандартам. Открытие поликлиники в Ногинске — заметное, важное событие для Богородского округа", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он добавил, что медицинский центр оснащен всем необходимым оборудованием — КТ, МРТ, маммограф, рентген, УЗИ. Однако самое важное — это врачи, поэтому в регионе также есть муниципальные и региональные программы, направленные на их поддержку. По мнению губернатора, самая сложная работа — в первичном звене. И задача правительства заключается в том, чтобы не просто построить здание, но и сделать так, чтобы внутри все было функционально. Здесь есть дневной стационар, есть возможность оказывать медпомощь, проводить диагностику, диспансеризацию в цифровом виде. Рядом сделали детские городки, место для общения родителей, что востребовано.

"Это не просто поликлиника, это многофункциональный, многопрофильный амбулаторный поликлинический центр, который очень важен для Богородского городского округа. Детское отделение уже начало работу, взрослое полностью готово. Сейчас мы ожидаем получения разрешительных документов на эксплуатацию рентгеновского тяжелого оборудования. И, соответственно, после этого сразу запускаем", — отметил главврач ГБУЗ МО "Ногинская больница" Сергей Лившиц.

В новой поликлинике будет доступно более 15 профилей медпомощи. Заработают терапевтическое и педиатрическое отделения, отделение неотложной помощи, консультативно-диагностический центр с отделениями ультразвуковой и функциональной диагностики, эндоскопическое отделение, рентгеновское отделение с кабинетами маммографии, компьютерной томографии, МРТ, рентген-кабинет для детей и взрослых, хирургическое отделение, а также офтальмологическое консультативно-диагностическое отделение с дневным стационаром. Это существенно расширит возможности для оказания медицинской помощи пациентам с патологией органов зрения.

В учреждении расположен блок медицинской профилактики, в том числе Центр диспансеризации участников СВО и их семей, а также Центр амбулаторной онкологической помощи и дневной стационар для взрослых и детей на 60 мест. В детском отделении уже ведут прием невролог, эндокринолог, кардиолог, ЛОР, травматолог, детский хирург, логопед и другие узкие специалисты.

Для поликлиники закупили свыше 11,3 тысячи единиц современного медоборудования, в том числе тяжелого — МРТ, КТ, маммограф, флюорограф, рентген-аппарат, УЗИ-системы и так далее.

"Новая поликлиника — это подарок судьбы. Здесь удобно и врачам, и пациентам. У нас появилось новое современное оборудование, в том числе то, которого не было в старом здании. Раньше мы направляли пациентов для проведения исследований в другие медучреждения, то теперь будем выстраивать маршрутизацию внутри поликлиники. Это гораздо удобнее и нам, и, самое главное — пациентам. Кроме того, здесь есть узкие специалисты. Нам гораздо удобнее коммуницировать. Я приехала в Подмосковье восемь лет назад с Дальнего Востока, Приморского края. Воспользовались с семьей программой "Социальная ипотека". Здорово, что здесь для врачей создают все условия — и для работы, и для комфортной жизни", — рассказала участковый врач-терапевт поликлиники №2 ГБУЗ МО "Ногинская больница" Евгения Бакшаева.

Медучреждение соответствует всем региональным стандартам — зоны ожидания, детские уголки, система навигации, современное медицинское оборудование, пространства для посетителей и медперсонала, доступная среда и так далее. На территории сделали озеленение, детскую площадку и парковку.

"Мы пришли с ребенком в новую поликлинику к хирургу. Само здание красивое, современное, внутри все сделано специально для детей, для матери, есть детская площадка. Впечатление очень хорошее. И врач замечательный, мы до этого у нее уже были", — поделилась местная жительница Наталья Морозова.

На данный момент укомплектованность медперсоналом — более 90%. Это 90 врачей и 170 средних медработников. Осенью в поликлинику планируют трудоустроить выпускников медвузов и колледжей, которые учились по целевому направлению. Штат пополнят невролог, педиатр, врач общей практики, а также фельдшер и две медсестры. Тем не менее работа по привлечению кадров продолжается. Для этого в регионе действует целый комплекс мер поддержки медработников.

"Я приехал из Владивостока сначала в Санкт-Петербург, там жил, работал хирургом, затем уехал. Увидел в новостях, что в Ногинске открывается новая поликлиника и решил попробовать. Подал заявление на прием на работу, на него откликнулись, провели собеседование, после чего мы решили переехать в Ногинск. В итоге вместе с супругой работаем в новом современном здании, она у меня тоже врач. Здесь полный цикл оказания медпомощи, все очень нравится, поэтому планируем остаться тут надолго", — указал врач-хирург поликлиники Максим Сахоньков.

Помимо медучреждения в Ногинске в этом году в Подмосковье, например, открыли смешанную поликлинику в Люберцах (на 500 посещений в смену), детскую — в Чехове (на 500 посещений в смену). В планах сдать большую поликлинику для взрослых и детей в Королеве (на 1 тысячу посещений). Кроме того, до конца года сдадут подстанции скорой помощи в селе Поречье Можайского муниципальном округа и в деревне Суханово Ленинского городском округа.