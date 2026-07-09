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Рабочие продолжают ремонтные работы в аварийной высотке в Нью-Йорке - РИА Новости, 09.07.2026
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04:05 09.07.2026
Рабочие продолжают ремонтные работы в аварийной высотке в Нью-Йорке

В аварийном небоскребе в Нью-Йорке продолжаются восстановительные работы

© РИА Новости / Павел Быков | Перейти в медиабанкВид Нью-Йорка
Вид Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Павел Быков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аварийном небоскребе в Нью-Йорке продолжаются восстановительные работы.
  • Здание эвакуировали во вторник из-за угрозы обрушения, ситуацию мэр Нью-Йорка назвал чрезвычайно серьезной.
НЬЮ-ЙОРК, 9 июл - РИА Новости. Рабочие продолжают восстановительные работы в аварийном небоскребе в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник здание, в котором проводились строительные работы, было эвакуировано из-за угрозы обрушения. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани описал ситуацию как чрезвычайно серьезную. Близлежащие к небоскребу улицы были перекрыты.
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Как передает корреспондент РИА Новости, видно, что рабочие установили дополнительные опоры, которые должны укрепить поврежденные конструкции здания. Продолжаются и иные работы.
Здание находится в центре Манхэттена, рядом есть важные объекты и достопримечательности, например штаб-квартира ООН, Центральный вокзал, Крайслер-билдинг.
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Нью-Йорк (город)МанхэттенЗохран МамданиООН
 
 
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