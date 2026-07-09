Московские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Ранее в четверг ведомство призвало жителей Москвы быть осторожными на улице в непогоду с пятницы по воскресенье включительно.

"Городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".

Уточняется, что в местах возможного скопления воды размещена водооткачивающая техника. Ведутся работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев.

"Принимаются меры по защите от порывов ветра жилых и нежилых зданий, объектов транспорта и торговли, строительных площадок", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения.