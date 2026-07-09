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Московские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 14.07.2026
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Московские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Московские службы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДождь в Москве
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
Ранее в четверг ведомство призвало жителей Москвы быть осторожными на улице в непогоду с пятницы по воскресенье включительно.
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"Городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что в местах возможного скопления воды размещена водооткачивающая техника. Ведутся работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев.
"Принимаются меры по защите от порывов ветра жилых и нежилых зданий, объектов транспорта и торговли, строительных площадок", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения.
"Электросетевым организациям поручено привести в готовность источники аварийного питания", - добавляется в сообщении.
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