На юге Китая 39 человек погибли из-за наводнения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Наньнин в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая произошло наводнение.
- По заявлению заместителя мэра города Наньнин, в результате наводнения, в том числе из-за прорыва плотины на водохранилище Люлань, погибли 39 человек, еще девять числятся пропавшими без вести.
ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Жертвами наводнения в городе Наньнин в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая стали 39 человек, еще девять человек пропали без вести, заявил на брифинге в четверг заместитель мэра города Наньнин Дин Вэй.
"К настоящему моменту в городе Наньнин (в результате наводнения – ред.), в том числе из-за прорыва плотины на водохранилище Люлань, погибли 39 человек, еще девять числятся пропавшими без вести", - заявил Дин Вэй.
Он добавил, что из 39 жертв наводнения 26 человек погибли из-за прорыва плотины на водохранилище Люлань в уезде Хэнчжоу.
Ранее власти Гуанси-Чжуанского автономного района повысили уровень предупреждения о наводнении до наивысшего - красного. В период с 4 по 6 июля тайфун "Майсак" принес проливные дожди, в результате чего уровень воды во многих реках на территории автономного района превышал опасную отметку, на нескольких водохранилищах были повреждены или прорваны дамбы.
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