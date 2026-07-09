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На юге Китая 39 человек погибли из-за наводнения - РИА Новости, 09.07.2026
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08:16 09.07.2026 (обновлено: 08:29 09.07.2026)
На юге Китая 39 человек погибли из-за наводнения

На юге Китая из-за наводнения погибли 39 человек, еще 9 пропали без вести

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Наньнин в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая произошло наводнение.
  • По заявлению заместителя мэра города Наньнин, в результате наводнения, в том числе из-за прорыва плотины на водохранилище Люлань, погибли 39 человек, еще девять числятся пропавшими без вести.
ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Жертвами наводнения в городе Наньнин в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая стали 39 человек, еще девять человек пропали без вести, заявил на брифинге в четверг заместитель мэра города Наньнин Дин Вэй.
"К настоящему моменту в городе Наньнин (в результате наводнения – ред.), в том числе из-за прорыва плотины на водохранилище Люлань, погибли 39 человек, еще девять числятся пропавшими без вести", - заявил Дин Вэй.
Он добавил, что из 39 жертв наводнения 26 человек погибли из-за прорыва плотины на водохранилище Люлань в уезде Хэнчжоу.
Ранее власти Гуанси-Чжуанского автономного района повысили уровень предупреждения о наводнении до наивысшего - красного. В период с 4 по 6 июля тайфун "Майсак" принес проливные дожди, в результате чего уровень воды во многих реках на территории автономного района превышал опасную отметку, на нескольких водохранилищах были повреждены или прорваны дамбы.
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В миреНаньнинГуанси-Чжуанский автономный районКитай
 
 
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