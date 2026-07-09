На юге Китая 39 человек погибли из-за наводнения

ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Жертвами наводнения в городе Наньнин в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая стали 39 человек, еще девять человек пропали без вести, заявил на брифинге в четверг заместитель мэра города Наньнин Дин Вэй.