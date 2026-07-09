Краткий пересказ от РИА ИИ Европейские политики и лидеры приграничных стран искусственно раздувают страх перед Россией, чтобы оправдать строительство укреплений на границах.

Европейские политики опасаются, что США больше не смогут гарантировать их безопасность из-за стремления Дональда Трампа сократить военное присутствие Америки в Европе.

Особое внимание уделяется укреплению Сувалкского коридора — участка границы между Польшей и Литвой, который считается самым уязвимым местом обороны НАТО на восточном фланге.

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Страны НАТО занимаются укреплением границ с Россией в Восточной Европе из-за страха перед Москвой, пишет Страны НАТО занимаются укреплением границ с Россией в Восточной Европе из-за страха перед Москвой, пишет AgoraVox.

"Европейские политики и лидеры приграничных стран искусственно раздувают страх перед Россией , чтобы оправдать строительство стен, рвов и ловушек. Безумный страх перед Москвой в сочетании со слепой ненавистью толкает их на вооружение и укрепление границ. Этот страх и соответствующую политику продвигает небольшая группа идеологов во главе с (председателем Еврокомиссии — прим. ред.) Урсулой фон дер Ляйен и (главой европейской дипломатии — прим. ред.) Каей Каллас", — говорится в публикации.

Как отмечается в статье, европейские политики также опасаются, что США больше не смогут гарантировать их безопасность из-за того, что американский лидер Дональд Трамп стремится сократить военное присутствие Америки в Европе. Особое внимание уделяется укреплению Сувалкского коридора — узкого участка границы между Польшей и Литвой, который считается самым уязвимым местом обороны НАТО на восточном фланге.

"Население Европы, хотя и посмеивается над этим поведением, понимая, что элиты потеряли голову, все же слегка обеспокоено их стремлением воевать с Россией — абсурдной для них идеей, ведь именно эти элиты и представляют главную опасность", — резюмируется в статье.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.