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В России работают над ограничением авторских прав наследников классиков - РИА Новости, 09.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:45 09.07.2026
В России работают над ограничением авторских прав наследников классиков

Машков: наследники писателей не должны запрещать использовать произведения

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков сообщил, что ведется работа над разрешением ставить спектакли по произведениям, являющимся национальным достоянием, без согласия наследников авторов.
  • Некоторые покинувшие Россию наследники известных авторов запрещают ставить спектакли по произведениям своих родственников.
  • Машков подчеркнул, что цель работы — обеспечить доступ к произведениям национального достояния, а не лишить наследников средств существования.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Наследники российских авторов не должны запрещать использовать в стране произведения, являющиеся национальным достоянием, работа по этому вопросу уже ведется, сообщил РИА Новости председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Владимир Машков.
Ранее на заседании Совета по культуре Машков попросил президента России Владимира Путина разрешить ставить спектакли без разрешения наследников, которые не являются авторами. По его словам, некоторые покинувшие Россию наследники известных авторов запрещают ставить спектакли по произведениям своих родственников, лишая россиян национального достояния. Глава государства, в свою очередь, поддержал предложение Машкова, но отметил, что этот вопрос необходимо решать цивилизованным способом.
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"Сейчас идет работа по этому направлению, и я об этом докладывал на Юридическом форуме. Наша задача - не забирать средства существования у наследников, а сделать так, чтобы те произведения, которые были написаны в нашей лингвистической системе, то есть на русском языке, то, что является нашим национальным достоянием, было в доступе и чтобы невозможно было в принципе запретить", - подчеркнул Машков.
По его словам, без урегулирования ситуации существует риск, что величайшие произведения русской литературы со временем могут оказаться забытыми.
"Запрет исполнения того или иного автора в нашей стране ведет неизбежно к забвению самого автора", - заключил Машков.
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