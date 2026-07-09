В России работают над ограничением авторских прав наследников классиков

"Сейчас идет работа по этому направлению, и я об этом докладывал на Юридическом форуме. Наша задача - не забирать средства существования у наследников, а сделать так, чтобы те произведения, которые были написаны в нашей лингвистической системе, то есть на русском языке, то, что является нашим национальным достоянием, было в доступе и чтобы невозможно было в принципе запретить", - подчеркнул Машков.