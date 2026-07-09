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В Ленинградской области наркокурьеры маскировались под дорожных рабочих - РИА Новости, 09.07.2026
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11:15 09.07.2026 (обновлено: 11:21 09.07.2026)
В Ленинградской области наркокурьеры маскировались под дорожных рабочих

В Ленинградской области нашли 44 кг наркотиков в авто у мнимых дорожных рабочих

© Ирина Волк/MAXВ Ленинградской области сотрудники транспортной полиции пресекли деятельность наркокурьеров, маскировавшихся под дорожных рабочих
В Ленинградской области сотрудники транспортной полиции пресекли деятельность наркокурьеров, маскировавшихся под дорожных рабочих - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Ирина Волк/MAX
В Ленинградской области сотрудники транспортной полиции пресекли деятельность наркокурьеров, маскировавшихся под дорожных рабочих
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники транспортной полиции задержали в Ленинградской области двух предполагаемых наркокурьеров.
  • В автомобиле подозреваемых обнаружено более 19 килограммов гашиша и более 25 килограммов амфетамина.
  • Уголовные дела возбуждены по статьям 30 УК РФ и 228.1 УК РФ, фигуранты заключены под стражу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции задержали в Ленинградской области двух предполагаемых наркокурьеров, которые маскировались под дорожных рабочих, в их автомобиле нашли 19 килограммов гашиша и более 25 килограммов амфетамина, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как рассказала Волк в своем канале на платформе "Макс", подозреваемые в незаконном обороте наркотиков передвигались по Московской и Ленинградской областям на "Газели", которая была оборудована специальными световыми сигналами и строительным инвентарем. При этом на кузове грузовика имелись соответствующие знаки и надписи.
"Тем не менее сотрудники Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте распознали их уловки и задержали двоих подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ", – сказала официальный представитель МВД.
По ее словам, в кузове автомобиля полицейские обнаружили два мешка с брикетами вещества растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что изъято более 19 килограммов гашиша. Также служебная собака нашла в грузовике тайник, где находилось более 25 килограммов амфетамина.
Уголовные дела возбуждены по статьям 30 УК РФ и 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков). Фигуранты заключены под стражу.
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