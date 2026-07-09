В Ленинградской области наркокурьеры маскировались под дорожных рабочих

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники транспортной полиции задержали в Ленинградской области двух предполагаемых наркокурьеров.

В автомобиле подозреваемых обнаружено более 19 килограммов гашиша и более 25 килограммов амфетамина.

Уголовные дела возбуждены по статьям 30 УК РФ и 228.1 УК РФ, фигуранты заключены под стражу.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции задержали в Ленинградской области двух предполагаемых наркокурьеров, которые маскировались под дорожных рабочих, в их автомобиле нашли 19 килограммов гашиша и более 25 килограммов амфетамина, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как рассказала Волк в своем канале на платформе " Макс ", подозреваемые в незаконном обороте наркотиков передвигались по Московской и Ленинградской областям на "Газели", которая была оборудована специальными световыми сигналами и строительным инвентарем. При этом на кузове грузовика имелись соответствующие знаки и надписи.

"Тем не менее сотрудники Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте распознали их уловки и задержали двоих подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ", – сказала официальный представитель МВД.

По ее словам, в кузове автомобиля полицейские обнаружили два мешка с брикетами вещества растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что изъято более 19 килограммов гашиша. Также служебная собака нашла в грузовике тайник, где находилось более 25 килограммов амфетамина.