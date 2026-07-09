Спасенная из рабства в Мьянме россиянка рассказала, чего боится

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"До сих пор я боюсь, что кто-то из обманутых мужчин может найти меня и решить, что я была участницей этой схемы добровольно. Именно поэтому сейчас я стараюсь скрывать свою личность и не показывать лицо публично", – рассказала собеседница агентства.