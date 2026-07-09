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Спасенная из рабства в Мьянме россиянка рассказала, чего боится - РИА Новости, 09.07.2026
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01:36 09.07.2026
Спасенная из рабства в Мьянме россиянка рассказала, чего боится

Спасенная из рабства в Мьянме россиянка боится мести жертв мошенников

© AP Photo / The Myanmar Military True News Information TeamВоенные на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма
Военные на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / The Myanmar Military True News Information Team
Военные на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка, удерживаемая в мошенническом центре в Мьянме, опасается мести со стороны мужчин, обманутых с использованием ее личности.
  • Женщину заставили участвовать в инвестиционных аферах под угрозой убийства.
  • Мошенники использовали созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с лицом россиянки для обмана мужчин.
ДЖАКАРТА, 9 июл – РИА Новости. Россиянка, которую удерживали в мошенническом центре в Мьянме, рассказала РИА Новости, что после освобождения опасается мести со стороны мужчин, которых преступники обманывали, используя ее личность.
По словам собеседницы агентства, она познакомилась с гражданином Китая, который пригласил ее в Мьянму. Однако по прилете в Янгон вместо него россиянку встретили неизвестные и доставили в закрытый мошеннический центр, где сообщили, что мужчина уже получил деньги за ее продажу.
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Под угрозой убийства женщину заставляли участвовать в инвестиционных аферах: знакомиться с мужчинами в интернете, обещать им любовь и личную встречу, а затем убеждать переводить деньги на поддельные инвестиционные платформы. Для этого мошенники использовали созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.
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"До сих пор я боюсь, что кто-то из обманутых мужчин может найти меня и решить, что я была участницей этой схемы добровольно. Именно поэтому сейчас я стараюсь скрывать свою личность и не показывать лицо публично", – рассказала собеседница агентства.
Ранее в посольстве России в Мьянме сообщили РИА Новости, что освобожденная россиянка была передана сотрудникам российского посольства в Таиланде для организации ее безопасного возвращения на родину. В дипмиссии отметили, что операция стала результатом совместной работы российских дипломатических представительств, МВД России, а также правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.
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