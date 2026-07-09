Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мужчина получил ранение головы при взрыве дрона ВСУ - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 09.07.2026
В Белгородской области мужчина получил ранение головы при взрыве дрона ВСУ

В Шебекино мужчина получил ранение головы при взрыве дрона ВСУ на парковке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина получил касательное осколочное ранение затылочной области головы при детонации дрона на парковке в городе Шебекино и самостоятельно обратился в больницу.
  • В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа в результате детонации дрона в воздухе посечен автомобиль.
  • В селе Красный Октябрь Белгородского округа от взрыва FPV-дрона поврежден полуприцеп грузовика.
БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Мужчина самостоятельно обратился в больницу в связи с ранением головы после взрыва дрона ВСУ на парковке в городе Шебекино, сообщили в оперштабе Белгородской области.
"В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, который пострадал при детонации дрона на парковке в городе Шебекино. У него диагностировали касательное осколочное ранение затылочной области головы. После оказания помощи пострадавший будет направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода ", - сообщил оперштаб в канале на платформе "Макс".
По его данным, также под атаки беспилотников попали несколько населенных пунктов. В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа в результате детонации дрона в воздухе посечен автомобиль, в селе Красный Октябрь Белгородского округа от взрыва FPV-дрона поврежден полуприцеп грузовика.
Кроме того, как уточнили в ведомстве, в Грайворонском округе в селе Гора-Подол дрон атаковал частный дом, в Валуйском округе в селе Долгое FPV-беспилотник ударил по соцобъекту, повредив кровлю.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала