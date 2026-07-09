В Белгородской области мужчина получил ранение головы при взрыве дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина получил касательное осколочное ранение затылочной области головы при детонации дрона на парковке в городе Шебекино и самостоятельно обратился в больницу.

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа в результате детонации дрона в воздухе посечен автомобиль.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа от взрыва FPV-дрона поврежден полуприцеп грузовика.

БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Мужчина самостоятельно обратился в больницу в связи с ранением головы после взрыва дрона ВСУ на парковке в городе Шебекино, сообщили в оперштабе Белгородской области.

"В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, который пострадал при детонации дрона на парковке в городе Шебекино . У него диагностировали касательное осколочное ранение затылочной области головы. После оказания помощи пострадавший будет направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода ", - сообщил оперштаб в канале на платформе " Макс ".

По его данным, также под атаки беспилотников попали несколько населенных пунктов. В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа в результате детонации дрона в воздухе посечен автомобиль, в селе Красный Октябрь Белгородского округа от взрыва FPV-дрона поврежден полуприцеп грузовика.