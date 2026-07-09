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В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона на заправку - РИА Новости, 09.07.2026
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14:17 09.07.2026 (обновлено: 14:23 09.07.2026)
В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона на заправку

В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на заправку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки дрона ВСУ на автозаправку в хуторе Фонов Рыльского района Курской области ранен 58-летний местный житель.
  • У пострадавшего диагностированы слепое осколочное ранение груди, левого бедра и акубаротравма, первую помощь оказали врачи, от госпитализации мужчина отказался.
КУРСК, 9 июл - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате атаки дрона ВСУ на автозаправку в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Мужчина ранен в Рыльском районе. Вражеский дрон атаковал заправку в хуторе Фонов Рыльского района. В результате удара пострадал 58-летний местный житель. У него слепое осколочное ранение груди, левого бедра, акубаротравма", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что врачи оказали раненому первую помощь, от госпитализации он отказался.
"Будет наблюдаться амбулаторно. У АЗС незначительные повреждения", - добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРыльский районВооруженные силы УкраиныАлександр Хинштейн
 
 
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