В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Житель Белгородской области, получивший 1 июля тяжелое ранение в результате атаки ВСУ, скончался в больнице, сообщили в региональном оперштабе в четверг.

Ранее штаб информировал, что в поселке Уразово Валуйского округа в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб мужчина, три человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии был госпитализирован, остальные отпущены на амбулаторное лечение.