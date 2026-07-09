В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в поселке Уразово 1 июля мужчина получил тяжелые ранения.
- 8 июля в больнице он умер.
БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Житель Белгородской области, получивший 1 июля тяжелое ранение в результате атаки ВСУ, скончался в больнице, сообщили в региональном оперштабе в четверг.
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"Вчера в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке дрона на автомобиль в поселке Уразово 1 июля", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Ранее штаб информировал, что в поселке Уразово Валуйского округа в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб мужчина, три человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии был госпитализирован, остальные отпущены на амбулаторное лечение.