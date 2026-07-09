В Москве мужчина угрожал служителям и посетителям храма зажигалкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина в московском храме агрессивно вел себя и нарушал общественный порядок.
- Он направлял в сторону работников храма и священнослужителя предмет, похожий на оружие, которым оказалась зажигалка.
- Мужчина задержан и передан полиции.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мужчина, чтобы заслужить уважение, направлял пистолет-зажигалку в сторону работников и священнослужителя в московском храме, он задержан и передан полиции, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
В ведомстве рассказали, что, прибыв на тревожный сигнал в один из православных храмов на северо-востоке Москвы, росгвардейцы установили, что мужчина ведет себя агрессивно и нарушает общественный порядок.
"Правонарушитель направлял в сторону работников храма и священнослужителя предмет, конструктивно схожий с оружием... В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что 25-летний мужчина угрожал гражданам зажигалкой. Свой поступок он объяснил желанием заслужить уважение окружающих", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном в канале главка на платформе "Макс", видно, как мужчина с тростью идет и держит в руке предмет, похожий на пистолет.
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"Если боятся – значит, уважают", - сказал мужчина на видео, опубликованном в канале главка в "Макс".
Росгвардейцы задержали нарушителя и передали сотрудникам полиции.
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