В Москве мужчина угрожал служителям и посетителям храма зажигалкой

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мужчина, чтобы заслужить уважение, направлял пистолет-зажигалку в сторону работников и священнослужителя в московском храме, он задержан и передан полиции, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.