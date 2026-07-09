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Россиян предупредили об опасности кнопки "отписаться" в электронных письмах - РИА Новости, 09.07.2026
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16:19 09.07.2026 (обновлено: 16:23 09.07.2026)
Россиян предупредили об опасности кнопки "отписаться" в электронных письмах

Назаренко: мошенники могут маскировать фишинговые ссылки под кнопки действий

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Fotolia / Elnur
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники маскируют фишинговые ссылки под кнопку "отписаться" в электронных письмах.
  • Злоумышленники играют на усталости пользователей от спама, при этом фальшивая кнопка может вести на форму сбора личных данных.
  • Эксперт советует проверять адрес отправителя и домен ссылки, а при подозрениях закрывать страницу.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мошенники маскируют фишинговые ссылки под кнопку "отписаться", которая может вести на форму сбора личных данных, сообщил руководитель отдела технической поддержки продаж в российской компании-разработчике средств кибербезопасности UDV Group Денис Назаренко.
"Мошенники начали маскировать фишинговые ссылки под кнопку "отписаться" в электронных письмах. Такие ссылки ведут на разной степени опасности вредоносные ресурсы: одни могут собирать личные данные пользователя, а другие – распространять вредоносное ПО и запрашивать логины и пароли от корпоративных аккаунтов", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Назаренко.
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По словам эксперта, злоумышленники играют на усталости пользователей от спама - человек нажимает "отписаться" почти автоматически. Фальшивая кнопка может вести на форму сбора данных, где просят телефон или другую информацию, хотя для настоящей отписки это не нужно, отметил Назаренко.
"Визуально такие письма стали качественнее. После широкого применения ИИ фишинговые сообщения реже выглядят как грубая подделка с очевидными ошибками, странной версткой и неестественным текстом. Но признаки все равно остаются: письмо может выглядеть правдоподобно, но ошибаться в деталях, например в городе, компании, теме подписки или услуге, которой человек не пользовался", - обратил внимание специалист.
Назаренко также предупредил, что переход по ссылке не всегда сразу опасен – иногда мошенники просто проверяют активность адреса, но риск возрастает, если пользователь вводит пароль или скачивает файл. Эксперт советует проверять адрес отправителя и домен ссылки, а при подозрениях закрывать страницу.
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