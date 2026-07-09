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Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с ДТП - РИА Новости, 09.07.2026
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13:46 09.07.2026 (обновлено: 14:01 09.07.2026)
Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с ДТП

Мошенники присылают в мессенджеры ссылки на материалы о якобы произошедших ДТП

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники сменили тактику и вместо звонков стали отправлять сообщения в мессенджерах.
  • В сообщениях злоумышленники пишут о том, что родственники или знакомые пользователя попали в происшествие на дороге и нуждаются в помощи.
  • Получившим такие сообщения рекомендуют не переходить по ссылкам и самостоятельно перезвонить родственникам для проверки информации.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мошенники перестали звонить по телефону, а стали отправлять сообщения о том, что родственники или знакомые пользователя попали в происшествие на дороге и срочно нуждаются в помощи, сообщается на сайте мэра и Правительства Москвы.
«
"Эксперты проекта "Перезвони сам" предупредили москвичей о появлении новых мошеннических схем, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. Злоумышленники больше не звонят по телефону, чтобы рассказать о мнимой аварии, а пишут в мессенджерах", — говорится в сообщении.
Отмечается, что мошенники отправляют сообщения о том, что родственники или знакомые пользователя попали в происшествие и нуждаются в помощи. В качестве доказательства они присылают ссылки якобы на фотографии или видеоматериалы с места аварии.
"Ссылки на фотографии и видеозаписи с мест дорожно-транспортных происшествий могут вести на ресурсы с вредоносными программами, ворующими личные данные. Если вы получили подобное сообщение, то не переходите по ссылкам, не продолжайте диалог. Лучше перепроверьте информацию, позвонив родственникам лично", - рассказала руководитель проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина,
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