Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники сменили тактику и вместо звонков стали отправлять сообщения в мессенджерах.

В сообщениях злоумышленники пишут о том, что родственники или знакомые пользователя попали в происшествие на дороге и нуждаются в помощи.

Получившим такие сообщения рекомендуют не переходить по ссылкам и самостоятельно перезвонить родственникам для проверки информации.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мошенники перестали звонить по телефону, а стали отправлять сообщения о том, что родственники или знакомые пользователя попали в происшествие на дороге и срочно нуждаются в помощи, сообщается на сайте мэра и Правительства Москвы.

« "Эксперты проекта "Перезвони сам" предупредили москвичей о появлении новых мошеннических схем, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. Злоумышленники больше не звонят по телефону, чтобы рассказать о мнимой аварии, а пишут в мессенджерах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мошенники отправляют сообщения о том, что родственники или знакомые пользователя попали в происшествие и нуждаются в помощи. В качестве доказательства они присылают ссылки якобы на фотографии или видеоматериалы с места аварии.