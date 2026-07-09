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В Петербурге мошенники выманили у пенсионера 95 миллионов рублей - РИА Новости, 09.07.2026
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10:13 09.07.2026 (обновлено: 10:15 09.07.2026)
В Петербурге мошенники выманили у пенсионера 95 миллионов рублей

В Петербурге мошенники выманили у пенсионера деньги и золото на 95 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге аферисты выманили у 79-летнего местного жителя более 95 миллионов рублей, включая деньги и золотые слитки.
  • Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве и ищет предполагаемых фигурантов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет аферистов, выманивших у пенсионера деньги и золотые слитки на общую сумму более 95 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, во вторник в полицию Центрального района обратился 79-летний местный житель, которого неизвестные под видом сотрудников различных структур за несколько недель убедили в необходимости передать курьерам деньги и золотые слитки под предлогом "декларирования".
"В общей сложности потерпевший передал злоумышленникам более 95 миллионов рублей, включая денежные средства и драгоценные металлы", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Полиция ищет предполагаемых фигурантов, добавили в ГУМВД.
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