В Петербурге мошенники выманили у пенсионера 95 миллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет аферистов, выманивших у пенсионера деньги и золотые слитки на общую сумму более 95 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Согласно релизу ведомства, во вторник в полицию Центрального района обратился 79-летний местный житель, которого неизвестные под видом сотрудников различных структур за несколько недель убедили в необходимости передать курьерам деньги и золотые слитки под предлогом "декларирования".