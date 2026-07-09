В Москве женщина передала мошенникам деньги в коробке из-под конфет

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Женщина в Москве передала телефонным мошенникам через курьера деньги в коробке из-под конфет с подписью "Подарок от бабули", следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.

Мошенники, чтобы та якобы не лишилась денег, убедили ее снять все средства со счетов и передать курьеру для того, чтобы тот отвез их в Центральный банк, говорится в документах. Позже ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ и показал удостоверение, указывается в документах.