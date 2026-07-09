В Москве женщина передала мошенникам деньги в коробке из-под конфет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительница Москвы передала телефонным мошенникам деньги через курьера.
- Мошенники представились сотрудниками Социального фонда, Росфинмониторинга и ФСБ, чтобы убедить женщину перевести им средства.
- Деньги были упакованы в коробку из-под конфет с надписью «Подарок от бабули».
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Женщина в Москве передала телефонным мошенникам через курьера деньги в коробке из-под конфет с подписью "Подарок от бабули", следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.
В них сообщается, что в одном из случаев мошенник, представившись сотрудником Социального фонда, позвонил жительнице Москвы и сообщил, что ей якобы положен перерасчет пенсионных выплат. Позже с ней связался его подельник и представился сотрудником Росфинмониторинга. Он заявил, что женщина разговаривала с мошенником, у которого якобы есть доступ к ее личному кабинету на портале "Госуслуг" и банковским счетам.
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Мошенники, чтобы та якобы не лишилась денег, убедили ее снять все средства со счетов и передать курьеру для того, чтобы тот отвез их в Центральный банк, говорится в документах. Позже ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ и показал удостоверение, указывается в документах.
В результате, доверившись, женщина по указанию мошенников упаковала все снятые деньги в коробку конфет и оставила на ней надпись "Подарок от бабули", а после передала их курьеру злоумышленников.
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