Мошенники придумали новую схему обмана через "инвестботов"

Краткий пересказ от РИА ИИ Аферисты распространяют рекламу несуществующих инвестиционных ИИ-платформ, убеждая людей вложить деньги и обещая быстрый рост капитала.

Специалисты F6 обнаружили 64 мошеннических сайта, нацеленных на пользователей в России, Казахстане, Польше и Болгарии.

Злоумышленники используют бренды IT-компаний, банков и социальных медиа для маскировки скам-ресурсов и усиливают психологическое давление на жертв после первого денежного перевода.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Аферисты распространяют рекламу несуществующих инвестиционных ИИ-платформ и убеждают россиян вложить деньги, обещая быстрый рост капитала, а после первого денежного перевода усиливают психологическое давление, провоцируя их вносить большие суммы до тех пор, пока жертва не поймет, что ее обманули, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6.

"Через фейковые новости злоумышленники распространяют рекламу несуществующих инвестиционных ИИ-платформ, которые действуют как чат-боты под реальными и выдуманными брендами нейросетей", - заявили в компании.

"Задача злоумышленников - убедить пользователя вложить деньги, обещая быстрое увеличение капитала. После первого денежного перевода мошенники усиливают психологическое давление, провоцируя пользователя вносить большие суммы до тех пор, пока он не исчерпает финансовые ресурсы или не поймет, что его обманули", - сообщили там.

Специалисты F6 обнаружили 64 мошеннических сайта, нацеленных на пользователей в России Казахстане , Польше и Болгарии. Около 80% скам-ресурсов, которые маскируются под нейросети для инвестиций, используют бренды IT-компаний, 18% - банков и 2% - социальных медиа.

Так, чат-боты действуют по одному шаблону: они представляются "умным роботом" или "настроенными торговыми алгоритмами" от известного бренда и предлагают ежедневно зарабатывать по 200-300 евро или долларов. Размер обещаемого заработка и валюта зависит от того, на пользователей какой страны направлена атака.

Некоторые фальшивые чат-боты сразу просят пользователей указать свои контактные данные: имя и фамилию, адрес электронной почты и мобильный номер. Другие предлагают "посмотреть, как можно зарабатывать". Третьи вначале требуют ответить, есть ли у пользователей опыт "торговли на биржевом рынке с помощью искусственного интеллекта или торговых роботов".

После этого, жертвам предлагается вложить деньги, а после первого платежа мошенники усиливают давление и провоцируют вносить больше денежных средств.

Для повышения доверия к таким платформам злоумышленники даже накручивают отзывы якобы от реальных пользователей, добавили аналитики.