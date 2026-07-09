В России подписали соглашение о популяризации аграрной науки среди молодежи

Краткий пересказ от РИА ИИ Минобрнауки, Центр развития образования "Интеграция" и "Национальные приоритеты" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Десятилетия науки и технологий.

Новая инициатива направлена на популяризацию аграрной науки и профессий аграрного профиля среди школьников и студентов с помощью мультипликации и анимации.

Планируется запуск конкурса детской и студенческой анимации "Анимагрика", посвященного агропромышленному комплексу, с целью создания не менее 30 мультфильмов до конца Десятилетия науки и технологий.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ, Центр развития образования "Интеграция" и "Национальные приоритеты" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на популяризацию аграрной науки и профессий аграрного профиля у школьников и студентов в Десятилетие науки и технологий, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иннопрактики".

"На XIV Всероссийском съезде советов молодых ученых и студенческих научных организаций подписано соглашение о сотрудничестве в Десятилетие науки и технологий между министерством науки и высшего образования РФ , АНО "Центр развития образования "Интеграция" (входит в экосистему " Иннопрактики ") и АНО "Национальные приоритеты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новая тематическая инициатива Десятилетия будет направлена на популяризацию аграрной науки и профессий аграрного профиля у школьников и студентов с помощью таких инструментов, как мультипликация и анимация.

« "Привлечение молодежи в аграрную науку важно для сохранения конкурентоспособности российского сельского хозяйства на мировом рынке и поддержания продовольственной безопасности страны. Поэтому необходимо поддерживать престиж этой сферы, чтобы сегодняшние школьники и студенты видели, что аграрная наука — это современно, престижно и перспективно", — приводятся в сообщении слова замглавы Минобрнауки РФ Дениса Секиринского.

Отмечается, что новая тематическая инициатива Десятилетия науки и технологий — "Анимация в агротехе для школьников и студентов" — призвана способствовать росту у школьников и студентов интереса к наукам о жизни и аграрной науке в частности. Ожидается, что будет запущен конкурс детской и студенческой анимации "Анимагрика", посвященный агропромышленному комплексу.

"Конкурс анимации по теме агропромышленного комплекса позволит школьникам и студентам попробовать свои силы в создании понятного всем познавательного контента", — рассказал генеральный директор Центра развития образования "Интеграция" Владимир Авдеенко.

Планируется, что до конца Десятилетия науки и технологий участники конкурса создадут не менее 30 мультфильмов, посвященных АПК. Работы будут показаны на конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес", фестивале анимации "Суздальфест" и других мероприятиях.

Кроме того, в рамках соглашения представители Центра развития образования "Интеграция" будут проводить мастер-классы, посвященные АПК и наукам о жизни, и другие просветительские мероприятия для школьников и студентов.