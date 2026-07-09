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Минниханов: Татарстан может производить беспилотные системы полного цикла - РИА Новости, 09.07.2026
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
17:57 09.07.2026
Минниханов: Татарстан может производить беспилотные системы полного цикла

Рустам Минниханов: Татарстан может производить беспилотники полного цикла

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкРустам Минниханов
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
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Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 9 июл – РИА Новости. Наличие в Татарстане развитой научной школы позволяет республике выйти на производство беспилотных систем полного цикла, заявил глава региона Рустам Минниханов.
"То, что мы имеем научные школы, позволяет нам решать вопросы выхода на производство беспилотников по полному циклу, в том числе и программное обеспечение, и применение искусственного интеллекта", - сказал Минниханов в ходе пленарного заседания по развитию беспилотных систем форума "Дрон Экспо".
По его информации, в Татарстане действует ряд экспериментальных правовых режимов по использованию автономных систем в области доставки грузов, такси, сельского хозяйства. В Университете Иннополис разработаны системы для внедрения беспилотников и анализа данных при мониторинге пожаров, экологической обстановки, обследования сетей. Казанский федеральный университет и передовая инженерная школа "КиберАвтоТех" совместно с компанией "Камаз" ведут работу по беспилотному автотранспорту. В прошлом году научными организациями республики осуществлялись разработки по 30 проектам.
В рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы" при активном содействии Академии наук Татарстана на базе Казанского национального исследовательского технического университета создан научно-производственный центр БАС.
Минниханов подчеркнул, что экосистема, выстроенная в Татарстане для развития беспилотных комплексов, включает и подготовку кадров. На базе 18 школ созданы специализированные классы, соответствующие программы ведутся в учреждениях среднего профессионального образования. Модули по беспилотным авиационным системам включены в программы ведущих вузов.
Поддержка малых инновационных проектов в сфере беспилотных систем ведется в ИТ-парке. Действует инженерная лаборатория на базе бизнес-инкубатора, реализуется специальная акселерационная программа, действует "Дрон-парк".
Выставка "Дрон Экспо-2026" проходит 8-10 июля 2026 года в международном выставочном центре "Казань Экспо". На выставке представлены беспилотные современные решения для промышленности, энергетики, сельского хозяйства, логистики, мониторинга инфраструктуры и других отраслей от российских и зарубежных компаний - всего более 200 экспонентов из 20 стран.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановТехнологии
 
 
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