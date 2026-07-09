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Более 17,5 тысячи человек посетили выставку в подмосковном Мелихове - РИА Новости, 09.07.2026
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Новости Подмосковья
 
18:47 09.07.2026
Более 17,5 тысячи человек посетили выставку в подмосковном Мелихове

Число посетителей выставки в подмосковном Мелихове превысило 17,5 тысячи

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской обл/ВКонтактеВыставка "Левитан и Чехов: поэтика пейзажа" в подмосковном Мелихове
Выставка Левитан и Чехов: поэтика пейзажа в подмосковном Мелихове - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской обл/ВКонтакте
Выставка "Левитан и Чехов: поэтика пейзажа" в подмосковном Мелихове
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Выставку "Левитан и Чехов: поэтика пейзажа" в подмосковном Мелихове посетили более 17,5 тысячи человек, экспозиция работала с 17 декабря 2025 года в новом выставочном зале музея-заповедника А. П. Чехова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Из общего числа посетителей 3,1 тысячи — дети и студенты.
В основе выставки — сопоставление творческих подходов двух мастеров пейзажа: Исаака Левитана (в живописи) и Антона Чехова (в литературе). 24 подлинных этюда из собраний музея-заповедника "Мелихово", музея-заповедника Поленова и частной коллекции Жилина были дополнены описаниями природы из произведений Чехова. Это позволило посетителям увидеть сходство мотивов и принципов изображения природы у художника и писателя.
Выставка вызвала интерес у зрителей и была продлена до 5 июля. За время работы провели около 250 экскурсий, включая программу для детей "Левитан для детей: путешествие в пейзаж".
 
Новости ПодмосковьяАнтон ЧеховИсаак ЛевитанМосковская область (Подмосковье)
 
 
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