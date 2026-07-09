Более 17,5 тысячи человек посетили выставку в подмосковном Мелихове

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Выставку "Левитан и Чехов: поэтика пейзажа" в подмосковном Мелихове посетили более 17,5 тысячи человек, экспозиция работала с 17 декабря 2025 года в новом выставочном зале музея-заповедника А. П. Чехова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Из общего числа посетителей 3,1 тысячи — дети и студенты.

В основе выставки — сопоставление творческих подходов двух мастеров пейзажа: Исаака Левитана (в живописи) и Антона Чехова (в литературе). 24 подлинных этюда из собраний музея-заповедника "Мелихово", музея-заповедника Поленова и частной коллекции Жилина были дополнены описаниями природы из произведений Чехова. Это позволило посетителям увидеть сходство мотивов и принципов изображения природы у художника и писателя.