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Минздрав оценил рост высокотехнологичной медпомощи детям - РИА Новости, 09.07.2026
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11:06 09.07.2026
Минздрав оценил рост высокотехнологичной медпомощи детям

Котова: объемы высокотехнологичной медпомощи детям за 5 лет выросли на 15%

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВрач осматривает глубоко недоношенного ребенка, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких
Врач осматривает глубоко недоношенного ребенка, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Врач осматривает глубоко недоношенного ребенка, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объем высокотехнологичной медицинской помощи детям в России за последние пять лет увеличился на 15%, сообщила замглавы Минздрава Котова.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Объемы высокотехнологичной медпомощи детям за последние пять лет увеличились на 15%, сообщила заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Евгения Котова.
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"Вы знаете, что у нас увеличиваются постоянно - в программе госгарантий все отражено - объемы высокотехнологичной помощи детям. За последние пять лет они увеличились на 15%", - сказала Котова в ходе сессии форума.
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