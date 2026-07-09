Минздрав оценил рост высокотехнологичной медпомощи детям

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Объемы высокотехнологичной медпомощи детям за последние пять лет увеличились на 15%, сообщила заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Евгения Котова.

"Вы знаете, что у нас увеличиваются постоянно - в программе госгарантий все отражено - объемы высокотехнологичной помощи детям. За последние пять лет они увеличились на 15%", - сказала Котова в ходе сессии форума.