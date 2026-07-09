В Госдуме рассказали, когда проиндексируют маткапитал

Краткий пересказ от РИА ИИ Материнский капитал в России будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года.

Прогнозный размер индексации материнского капитала составляет около 5,2%.

Индексация затронет и остаток средств на сертификате, если семья использовала капитал частично или пока не распоряжалась им.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Материнский капитал в России будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года, прогнозный размер индексации в настоящий момент составляет около 5,2%, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").

"В 2027 году материнский капитал должны проиндексировать с 1 февраля. Размер прибавки заранее в рублях не закрепляется, потому что расчет идет по фактической инфляции за 2026 год. Сейчас для прогноза можно брать ориентир около 5,2 процента", - сказал Говырин

Депутат отметил, что индексация затронет и остаток средств на сертификате, если семья использовала капитал частично или пока не распоряжалась им.