Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова рассказала о помощи девочке, спасенной в Константиновке - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 09.07.2026
Львова-Белова рассказала о помощи девочке, спасенной в Константиновке

Львова-Белова: спасенной в Константиновке девочке оказывают всестороннюю помощь

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты оказывают психологическую и медицинскую помощь десятилетней девочке Софии, спасенной российскими бойцами при освобождении Константиновки, сообщила Львова-Белова.
  • У девочки проблемы со зрением, ей уже провели осмотр офтальмолога, сейчас для нее изготавливают очки.
  • Детский омбудсмен Мария Львова-Белова держит ситуацию на личном контроле и вместе с ведомствами устанавливает связь с близкими и родственниками девочки.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Специалисты оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь девочке, спасенной российскими бойцами при освобождении Константиновки, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Ранее детский омбудсмен заявила, что возьмет на контроль помощь десятилетней девочке Софии, которую спасли российские бойцы при освобождении Константиновки. Львова-Белова отмечала, что мама девочки умерла, папу она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от ран, когда в их дом попал украинский дрон.
Эвакуация из Константиновки девочки, оставшейся без родителей - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Девочка из Константиновки рассказала, что ВСУ обманули ее семью
Вчера, 11:31
"Сегодня Софию навестила моя коллега – уполномоченный по правам ребенка в Донецкой Народной Республике Таисия Чернявская. Сейчас девочка временно находится в детском учреждении. Рядом с ней специалисты, которые оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе "Макс".
Она уточила, что у Софии есть проблемы со зрением - ей уже провели осмотр офтальмолога, сейчас для нее изготавливают очки.
"Параллельно вместе с профильными ведомствами устанавливаем связь с близкими и родственниками, которые могли бы позаботиться о девочке", - отметила детский омбудсмен.
Львова-Белова подчеркнула, что продолжает держать ситуацию на личном контроле. По ее словам, сейчас самое главное – здоровье Софии, ее спокойствие, благополучие.
Российские войска взяли под контроль районы Константиновки - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Власти Украины платили за данные о детях в Константиновке
Вчера, 06:37
 
ОбществоКонстантиновкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаМария Львова-Белова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала