Львова-Белова рассказала о помощи девочке, спасенной в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специалисты оказывают психологическую и медицинскую помощь десятилетней девочке Софии, спасенной российскими бойцами при освобождении Константиновки, сообщила Львова-Белова.
- У девочки проблемы со зрением, ей уже провели осмотр офтальмолога, сейчас для нее изготавливают очки.
- Детский омбудсмен Мария Львова-Белова держит ситуацию на личном контроле и вместе с ведомствами устанавливает связь с близкими и родственниками девочки.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Специалисты оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь девочке, спасенной российскими бойцами при освобождении Константиновки, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Ранее детский омбудсмен заявила, что возьмет на контроль помощь десятилетней девочке Софии, которую спасли российские бойцы при освобождении Константиновки. Львова-Белова отмечала, что мама девочки умерла, папу она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от ран, когда в их дом попал украинский дрон.
"Сегодня Софию навестила моя коллега – уполномоченный по правам ребенка в Донецкой Народной Республике Таисия Чернявская. Сейчас девочка временно находится в детском учреждении. Рядом с ней специалисты, которые оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе "Макс".
Она уточила, что у Софии есть проблемы со зрением - ей уже провели осмотр офтальмолога, сейчас для нее изготавливают очки.
"Параллельно вместе с профильными ведомствами устанавливаем связь с близкими и родственниками, которые могли бы позаботиться о девочке", - отметила детский омбудсмен.
Львова-Белова подчеркнула, что продолжает держать ситуацию на личном контроле. По ее словам, сейчас самое главное – здоровье Софии, ее спокойствие, благополучие.