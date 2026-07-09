Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова

Львова-Белова рассказала о помощи девочке, спасенной в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты оказывают психологическую и медицинскую помощь десятилетней девочке Софии, спасенной российскими бойцами при освобождении Константиновки, сообщила Львова-Белова.

У девочки проблемы со зрением, ей уже провели осмотр офтальмолога, сейчас для нее изготавливают очки.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова держит ситуацию на личном контроле и вместе с ведомствами устанавливает связь с близкими и родственниками девочки.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Специалисты оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь девочке, спасенной российскими бойцами при освобождении Константиновки, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Ранее детский омбудсмен заявила, что возьмет на контроль помощь десятилетней девочке Софии, которую спасли российские бойцы при освобождении Константиновки Львова-Белова отмечала, что мама девочки умерла, папу она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от ран, когда в их дом попал украинский дрон.

"Сегодня Софию навестила моя коллега – уполномоченный по правам ребенка в Донецкой Народной Республике Таисия Чернявская. Сейчас девочка временно находится в детском учреждении. Рядом с ней специалисты, которые оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе " Макс ".

Она уточила, что у Софии есть проблемы со зрением - ей уже провели осмотр офтальмолога, сейчас для нее изготавливают очки.

"Параллельно вместе с профильными ведомствами устанавливаем связь с близкими и родственниками, которые могли бы позаботиться о девочке", - отметила детский омбудсмен.