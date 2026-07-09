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В ЛНР два человека погибли при ударах БПЛА - РИА Новости, 09.07.2026
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15:59 09.07.2026 (обновлено: 16:12 09.07.2026)
В ЛНР два человека погибли при ударах БПЛА

В ЛНР два человека погибли при ударах беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Луганской Народной Республике при атаках БПЛА ВСУ погибли 18-летний молодой человек и работник автотранспортного предприятия.
  • Ранения получил 30-летний мужчина.
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Восемнадцатилетний молодой человек и работник автотранспортного предприятия погибли в Луганской Народной Республике при атаках БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"На участке дороги Первомайск – Ирмино украинский БПЛА ударил по легковому автомобилю. К несчастью, погиб 18-летний парень", - сообщил Пасечник.
Он уточнил, что ранения получил 30-летний мужчина.
"В Первомайске погиб работник автотранспортного предприятия", - добавил Пасечник.
Глава региона выразил семьям погибших соболезнования.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
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