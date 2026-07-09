Ликсутов: Москва поддержала Магаданскую область в индустриальном развитии

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Опыт столицы помог Магаданской области усилить позиции в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ, который представил Минпромторг России в рамках 16-й Международной промышленной выставки "Иннопром", заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В течение 2025 года столица выступила наставником Магаданской области по вопросам развития индустриального сектора. В результате работы в этом году субъекту удалось подняться на восемь строчек в рейтинге эффективности реализации промышленной политики. Правительство Москвы рассматривает такую практику в качестве одного из ключевых приоритетов межрегионального взаимодействия", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Например, был передан накопленный опыт Москвы в сфере создания новых и поддержки действующих производств, а также оказано содействие в укреплении межрегиональных кооперационных связей между предприятиями регионов, уточнили в пресс-службе.

"Москва — ведущий индустриальный центр страны, где сосредоточены свыше 4,6 тысячи предприятий из более чем 20 обрабатывающих отраслей. Сегодня в городе действует свыше 20 мер поддержки предприятий, включая компенсацию процентной ставки по инвесткредитам, налоговые преференции и многие другие, что значительно снижает нагрузку на бизнес и ускоряет запуск новых проектов", — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.

Столица является лидером по выручке в таких высокотехнологичных сферах, как радиоэлектроника, электромобилестроение, авиационная, ракетно-космическая и медицинская отрасли.

По словам заместителя председателя правительства Магаданской области Дмитрия Портнова, взаимодействие позволило транслировать опыт Москвы в конкретные и реальные результаты. Такое партнерство дало возможность региону получить доступ к передовым практикам и определить ключевые направления технологического развития.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин подчеркивал, что Москва заняла первое место в этом рейтинге. Рейтинг был сформирован на основе анализа шести блоков показателей. Это экономическое развитие региона, реализация мер поддержки промышленности, развитие промышленной инфраструктуры, кадровый потенциал, популяризация и продвижение продукции, а также взаимодействие с промкомплексом региона. Эффективность промышленной политики оценивалась по 47 показателям.