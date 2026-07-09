Преемник Стармера выдвинул свою кандидатуру на пост главы лейбористов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Энди Бернем заявил, что выдвинул свою кандидатуру на пост главы Лейбористской партии Великобритании.
- Лейбористская партия начала процедуру смены премьер-министра Кира Стармера на фоне низких рейтингов и после провала на местных выборах.
- Если у Бернема не будет соперников, он может стать премьером 20 июля.
ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости. Вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера, депутат Энди Бернем, заявил, что выдвинул свою кандидатуру на пост главы партии лейбористов.
Правящая в Великобритании Лейбористская партия в четверг начала процедуру смены премьер-министра Кира Стармера на фоне низких рейтингов и после провала на местных выборах.
"Я только что выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Лейбористской партии. Процесс выдвижения начался сегодня утром, и я рад видеть, что некоторые депутаты приняли участие в выборах", - заявил Бернем в видеоролике, выложенном в соцсети X.
Он подчеркнул, что на данный момент является единственным кандидатом. Вечером в четверг выяснится, сколько депутатов его поддержат.
Как следует из расписания процедуры смены главы лейбористов на сайте партии, в четверг, 9 июля, открываются номинации. После этого, 13 июля, начнется процесс одобрения номинаций парламентской фракцией партии, который завершится 15 июля. С 15 по 17 июля процесс номинаций пройдет в связанных с партией профсоюзах. В случае, если у Бернема не будет соперников, он может стать премьером 20 июля.