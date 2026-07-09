Преемник Стармера выдвинул свою кандидатуру на пост главы лейбористов

Он подчеркнул, что на данный момент является единственным кандидатом. Вечером в четверг выяснится, сколько депутатов его поддержат.

Как следует из расписания процедуры смены главы лейбористов на сайте партии, в четверг, 9 июля, открываются номинации. После этого, 13 июля, начнется процесс одобрения номинаций парламентской фракцией партии, который завершится 15 июля. С 15 по 17 июля процесс номинаций пройдет в связанных с партией профсоюзах. В случае, если у Бернема не будет соперников, он может стать премьером 20 июля.