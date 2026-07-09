Рейтинг@Mail.ru
Преемник Стармера выдвинул свою кандидатуру на пост главы лейбористов - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 09.07.2026 (обновлено: 14:42 09.07.2026)
Преемник Стармера выдвинул свою кандидатуру на пост главы лейбористов

Энди Бернем заявил, что выдвинул свою кандидатуру на пост главы лейбористов

© REUTERS / Temilade AdelajaЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Temilade Adelaja
Энди Бернем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Энди Бернем заявил, что выдвинул свою кандидатуру на пост главы Лейбористской партии Великобритании.
  • Лейбористская партия начала процедуру смены премьер-министра Кира Стармера на фоне низких рейтингов и после провала на местных выборах.
  • Если у Бернема не будет соперников, он может стать премьером 20 июля.
ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости. Вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера, депутат Энди Бернем, заявил, что выдвинул свою кандидатуру на пост главы партии лейбористов.
Правящая в Великобритании Лейбористская партия в четверг начала процедуру смены премьер-министра Кира Стармера на фоне низких рейтингов и после провала на местных выборах.
"Я только что выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Лейбористской партии. Процесс выдвижения начался сегодня утром, и я рад видеть, что некоторые депутаты приняли участие в выборах", - заявил Бернем в видеоролике, выложенном в соцсети X.
Он подчеркнул, что на данный момент является единственным кандидатом. Вечером в четверг выяснится, сколько депутатов его поддержат.
Как следует из расписания процедуры смены главы лейбористов на сайте партии, в четверг, 9 июля, открываются номинации. После этого, 13 июля, начнется процесс одобрения номинаций парламентской фракцией партии, который завершится 15 июля. С 15 по 17 июля процесс номинаций пройдет в связанных с партией профсоюзах. В случае, если у Бернема не будет соперников, он может стать премьером 20 июля.
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Стармер оставляет преемнику дыру в бюджете, признали в Минобороны
1 июля, 13:59
 
ВеликобританияКир СтармерВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала