Наемников с Украины используют в террактах в Африке, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что в последних террористических атаках на Африканском континенте стали использовать украинских наемников.
МАПУТУ, 9 июл — РИА Новости. Наемников с Украины стали использовать в последних террористических атаках на Африканском континенте, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Обсудили другие вопросы, касающиеся Африканского континента, в том числе ситуацию в Сахаро-Сахельской зоне, конфликт между Демократической Республикой Конго и Руандой, другие кризисные точки. Мы выступаем за их урегулирование путем переговоров при параллельном подавлении террористических угроз, которые на континенте никуда не исчезают. Более того, в последнее время в этих вылазках террористов стали активно использоваться украинские наемники", — сказал Лавров журналистам по итогам визита в Мозамбик.