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Наемников с Украины используют в террактах в Африке, заявил Лавров - РИА Новости, 09.07.2026
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19:37 09.07.2026 (обновлено: 22:20 09.07.2026)
Наемников с Украины используют в террактах в Африке, заявил Лавров

Лавров: наемников с Украины используют в террористических вылазках в Африке

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что в последних террористических атаках на Африканском континенте стали использовать украинских наемников.
МАПУТУ, 9 июл — РИА Новости. Наемников с Украины стали использовать в последних террористических атаках на Африканском континенте, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Обсудили другие вопросы, касающиеся Африканского континента, в том числе ситуацию в Сахаро-Сахельской зоне, конфликт между Демократической Республикой Конго и Руандой, другие кризисные точки. Мы выступаем за их урегулирование путем переговоров при параллельном подавлении террористических угроз, которые на континенте никуда не исчезают. Более того, в последнее время в этих вылазках террористов стали активно использоваться украинские наемники", — сказал Лавров журналистам по итогам визита в Мозамбик.
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